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В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе - РИА Новости, 14.12.2021
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе
Украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:18
2021-12-14T18:44
в мире
киев
оон
красноармейск
дмитрий песков
бтр-70
нато
т-80
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)."Киевские оккупанты разместили четыре единицы военной техники в четырех подконтрольных Украине населенных пунктах",- сказал представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженной техники и вооружения были БТР-70, танки Т-64, танки Т-80 и зенитная самоходная установка "Тунгуска". Часть танков в количестве 20 единиц была обнаружена на железнодорожной станции города Красноармейск в Донецкой области.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211213/snaypery-1763518529.html
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в мире, киев, оон, красноармейск, дмитрий песков, бтр-70, нато, т-80, т-64, ситуация в днр и лнр, россия
18:18 14.12.2021 (обновлено: 18:44 14.12.2021)
 
В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

Народная милиция ДНР заявила, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками в районе поселка Широкино. 15 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
"Киевские оккупанты разместили четыре единицы военной техники в четырех подконтрольных Украине населенных пунктах",- сказал представитель ведомства.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 17:26
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов в Донбасс
Он отметил, что среди обнаруженной техники и вооружения были БТР-70, танки Т-64, танки Т-80 и зенитная самоходная установка "Тунгуска". Часть танков в количестве 20 единиц была обнаружена на железнодорожной станции города Красноармейск в Донецкой области.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 19:17
Путин заявил Джонсону, что Киев использует в Донбассе запрещенное оружие
 
В миреКиевООНКрасноармейскДмитрий ПесковБТР-70НАТОТ-80Т-64Ситуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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