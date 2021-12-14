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В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе - РИА Новости, 14.12.2021

В ДНР заявили, что украинские силовики разместили танки и БТРы в Донбассе

Украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:18

2021-12-14T18:18

2021-12-14T18:44

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили в населенных пунктах Донбасса танки и бронетранспортеры, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)."Киевские оккупанты разместили четыре единицы военной техники в четырех подконтрольных Украине населенных пунктах",- сказал представитель ведомства.Он отметил, что среди обнаруженной техники и вооружения были БТР-70, танки Т-64, танки Т-80 и зенитная самоходная установка "Тунгуска". Часть танков в количестве 20 единиц была обнаружена на железнодорожной станции города Красноармейск в Донецкой области.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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