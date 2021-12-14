https://ria.ru/20211214/svet-1763689058.html

В Дагестане около 16 тысяч человек остались без света

В Дагестане около 16 тысяч человек остались без света - РИА Новости, 14.12.2021

В Дагестане около 16 тысяч человек остались без света

Около 16 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за непогоды, уже ведутся восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:25

2021-12-14T16:25

2021-12-14T16:25

происшествия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

республика дагестан

электричество

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Около 16 тысяч человек остались без электричества в Дагестане из-за непогоды, уже ведутся восстановительные работы, сообщает Минэнерго РФ."Энергетики восстанавливают электроснабжение 16 тысяч человек в Дагестане, обесточенных из-за непогоды", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Twitter.

https://radiosputnik.ria.ru/20211214/pogoda-1763606367.html

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происшествия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), республика дагестан, электричество, россия