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Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь - РИА Новости, 14.12.2021
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь, где войдет в состав РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:21
2021-12-14T09:21
безопасность
вмф рф
севастополь
балтийск
всеволод бобров
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь, где войдет в состав Черноморского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.В августе текущего года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-Морского Флота, на нем был поднят Андреевский флаг."Корабль совершит переход к пункту постоянного базирования – Севастополь, он войдет в состав Черноморского флота", - сказал РИА Новости Рулев, отметив, что переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.Ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу.Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект". Длина судна около 95 метров, ширина около 22 метров, осадка около 9 метров, водоизмещение - 9,5 тысячи тонн, дальность плавания - около 5 тысяч миль, автономность - около 60 суток, экипаж - 27 человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа.Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.
https://ria.ru/20211209/korabl-1763042431.html
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севастополь
балтийск
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безопасность, вмф рф, севастополь, балтийск, всеволод бобров, черное море
09:21 14.12.2021
 
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь

Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось на базу в Севастополь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ
Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Новейшее судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" совершает межфлотский переход из Балтийска в основной пункт базирования – Севастополь, где войдет в состав Черноморского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулёв.
В августе текущего года "Всеволод Бобров" был принят в состав Военно-Морского Флота, на нем был поднят Андреевский флаг.
"Корабль совершит переход к пункту постоянного базирования – Севастополь, он войдет в состав Черноморского флота", - сказал РИА Новости Рулев, отметив, что переход из Балтийского в Черное море может занять в зависимости от погодных условий месяц и более.
Ранее флагманские специалисты штаба Черноморского флота, прибывшие в Балтийск, выполнили проверку материальной части судна, произвели допуск личного состава к выходу и межфлотскому переходу.
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Проект 23120 разработан Петербургским конструкторским бюро "Спецсудопроект". Длина судна около 95 метров, ширина около 22 метров, осадка около 9 метров, водоизмещение - 9,5 тысячи тонн, дальность плавания - около 5 тысяч миль, автономность - около 60 суток, экипаж - 27 человек. Во время спасательных операций судно может принять на борт до 43 человек с учетом членов экипажа.
Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования судно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Класс автоматизации А1 обеспечивает безвахтенное обслуживание. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.
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БезопасностьВМФ РФСевастопольБалтийскВсеволод БобровЧерное море
 
 
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