https://ria.ru/20211214/stsenarii-1763592397.html
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России - РИА Новости, 14.12.2021
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:21
2021-12-14T07:21
2021-12-14T07:21
экономика
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украина
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владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в России, и даже о запрете на использование доллара для расчетов с ней, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко."Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике", - сказал он РИА Новости.Угрозы экономических санкций против России в очередной раз прозвучали в ходе недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших в закрытом режиме в начале декабря. Президент США заявил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины, Запад ответит новыми коллективными экономическими санкциями. Аналитики предположили, что речь могла идти о возможной финансовой изоляции России, отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT."Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны вполне реально, с другой – это не такая уж страшная угроза для нее", - считает президент AmCham. Он пояснил, что существует немало других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций, хотя признал, что если отключение произойдет, последствия "запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль".Еще одной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, считает Родзянко. "Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать", - пояснил он. Однако данный запрет все-таки представляется маловероятным. "Это - палка о двух концах. Доллар и сами США от таких санкций пострадают не меньше, если не больше", - сказал Родзянко.При этом президент AmCham назвал "хорошим сигналом", что на уровне глав государств была признана важность дипломатической темы - решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачи виз. "Но правда и то, что об этом и раньше говорилось, но ни к чему не приводило. Первый блин получился комом (во время встречи Путина и Байдена летом - ред.), может теперь начнутся подвижки. Я надеюсь на это, так как для меня, для бизнеса – эта тема номер один", - заключил Родзянко.
https://ria.ru/20211209/spfs-1762952108.html
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экономика, в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, swift, алексис родзянко, amcham, россия
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Глава AmCham Родзянко назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в России, и даже о запрете на использование доллара для расчетов с ней, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко
.
"Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике", - сказал он РИА Новости.
Угрозы экономических санкций против России
в очередной раз прозвучали в ходе недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
, прошедших в закрытом режиме в начале декабря. Президент США заявил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины
, Запад ответит новыми коллективными экономическими санкциями. Аналитики предположили, что речь могла идти о возможной финансовой изоляции России, отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT
.
"Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны вполне реально, с другой – это не такая уж страшная угроза для нее", - считает президент AmCham
. Он пояснил, что существует немало других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций, хотя признал, что если отключение произойдет, последствия "запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль".
Еще одной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, считает Родзянко. "Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать", - пояснил он. Однако данный запрет все-таки представляется маловероятным. "Это - палка о двух концах. Доллар и сами США от таких санкций пострадают не меньше, если не больше", - сказал Родзянко.
При этом президент AmCham назвал "хорошим сигналом", что на уровне глав государств была признана важность дипломатической темы - решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачи виз. "Но правда и то, что об этом и раньше говорилось, но ни к чему не приводило. Первый блин получился комом (во время встречи Путина и Байдена летом - ред.), может теперь начнутся подвижки. Я надеюсь на это, так как для меня, для бизнеса – эта тема номер один", - заключил Родзянко.