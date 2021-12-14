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Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России - РИА Новости, 14.12.2021
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T07:21
2021-12-14T07:21
экономика
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
swift
алексис родзянко
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в России, и даже о запрете на использование доллара для расчетов с ней, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко."Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике", - сказал он РИА Новости.Угрозы экономических санкций против России в очередной раз прозвучали в ходе недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших в закрытом режиме в начале декабря. Президент США заявил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины, Запад ответит новыми коллективными экономическими санкциями. Аналитики предположили, что речь могла идти о возможной финансовой изоляции России, отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT."Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны вполне реально, с другой – это не такая уж страшная угроза для нее", - считает президент AmCham. Он пояснил, что существует немало других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций, хотя признал, что если отключение произойдет, последствия "запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль".Еще одной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, считает Родзянко. "Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать", - пояснил он. Однако данный запрет все-таки представляется маловероятным. "Это - палка о двух концах. Доллар и сами США от таких санкций пострадают не меньше, если не больше", - сказал Родзянко.При этом президент AmCham назвал "хорошим сигналом", что на уровне глав государств была признана важность дипломатической темы - решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачи виз. "Но правда и то, что об этом и раньше говорилось, но ни к чему не приводило. Первый блин получился комом (во время встречи Путина и Байдена летом - ред.), может теперь начнутся подвижки. Я надеюсь на это, так как для меня, для бизнеса – эта тема номер один", - заключил Родзянко.
https://ria.ru/20211209/spfs-1762952108.html
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экономика, в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, swift, алексис родзянко, amcham, россия
07:21 14.12.2021
 
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России

Глава AmCham Родзянко назвал несколько сценариев санкций США против экономики России

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : SWIFT
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вашингтон, вероятно, рассматривает сразу несколько санкционных мер в отношении РФ: наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в России, и даже о запрете на использование доллара для расчетов с ней, хотя это нанесет большой удар по бизнесу США, заявил РИА Новости президент Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.
"Если в результате санкций американским компаниям запретят работать в России, им придется свой бизнес либо продать, либо закрыть. Конечно, такое развитие событий ударит по бизнесу США, но в отношении России эффект от подобной меры будет более мощным. Дело в том, что американский бизнес принимает сегодня активное участие в российской экономике", - сказал он РИА Новости.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 15:23
Российским аналогом SWIFT пользуются представители девяти стран
Угрозы экономических санкций против России в очередной раз прозвучали в ходе недавних переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших в закрытом режиме в начале декабря. Президент США заявил, что в случае эскалации напряженности вокруг Украины, Запад ответит новыми коллективными экономическими санкциями. Аналитики предположили, что речь могла идти о возможной финансовой изоляции России, отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
"Отключение России от системы SWIFT, с одной стороны вполне реально, с другой – это не такая уж страшная угроза для нее", - считает президент AmCham. Он пояснил, что существует немало других альтернативных безопасных систем межбанковских коммуникаций, хотя признал, что если отключение произойдет, последствия "запомнят россияне надолго, ведь пока разберутся, что к чему, могут быть заблокированы банковские карты, могут остановиться форексные сделки доллар-рубль".
Еще одной серьезной экономической мерой, которая сильно ударит по России, может стать запрет на использование ею доллара, считает Родзянко. "Ведь Россия экспортирует газ и нефть за американскую валюту, и в этом случае она не сможет ее получать", - пояснил он. Однако данный запрет все-таки представляется маловероятным. "Это - палка о двух концах. Доллар и сами США от таких санкций пострадают не меньше, если не больше", - сказал Родзянко.
При этом президент AmCham назвал "хорошим сигналом", что на уровне глав государств была признана важность дипломатической темы - решения вопросов, связанных с сокращением дипмиссий, закрытием консульских служб, выдачи виз. "Но правда и то, что об этом и раньше говорилось, но ни к чему не приводило. Первый блин получился комом (во время встречи Путина и Байдена летом - ред.), может теперь начнутся подвижки. Я надеюсь на это, так как для меня, для бизнеса – эта тема номер один", - заключил Родзянко.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 15:27
Россия прорабатывает ответные меры на возможные санкции США, заявили в МИД
 
ЭкономикаВ миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденSWIFTАлексис РодзянкоAmChamРоссия
 
 
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