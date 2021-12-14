В Екатеринбурге будут судить ЧОПовца, который стрелял в подъезде по соседям
В Екатеринбурге будут судить сотрудника ЧОП, который пьяным стрелял в подъезде по соседям
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Сотрудник частного охранного предприятия, который пьяным открыл стрельбу в подъезде по своим соседям, в том числе по ребенку-инвалиду, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, днем 3 сентября в подъезде жилого дома в Екатеринбурге пьяный охранник из неприязни несколько раз выстрелил из ружья рядом с соседями – мужчиной, 1962 года рождения, его сожительницей и сыном-инвалидом, 2000 года рождения. Подчеркивается, что трагедии удалось избежать только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшего на помощь постороннего человека. По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, мужчине предъявлено обвинение, он был арестован.
"Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях.
"Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу", - отметил Шульга.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, "мужчина утверждал, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься".
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