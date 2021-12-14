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В Екатеринбурге будут судить ЧОПовца, который стрелял в подъезде по соседям
В Екатеринбурге будут судить ЧОПовца, который стрелял в подъезде по соседям - РИА Новости, 14.12.2021
В Екатеринбурге будут судить ЧОПовца, который стрелял в подъезде по соседям
Сотрудник частного охранного предприятия, который пьяным открыл стрельбу в подъезде по своим соседям, в том числе по ребенку-инвалиду, предстанет перед судом в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:31
2021-12-14T14:31
происшествия
екатеринбург
свердловская область
александр шульга
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Сотрудник частного охранного предприятия, который пьяным открыл стрельбу в подъезде по своим соседям, в том числе по ребенку-инвалиду, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.По версии следствия, днем 3 сентября в подъезде жилого дома в Екатеринбурге пьяный охранник из неприязни несколько раз выстрелил из ружья рядом с соседями – мужчиной, 1962 года рождения, его сожительницей и сыном-инвалидом, 2000 года рождения. Подчеркивается, что трагедии удалось избежать только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшего на помощь постороннего человека. По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, мужчине предъявлено обвинение, он был арестован."Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.Как сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях."Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу", - отметил Шульга.Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, "мужчина утверждал, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься".
https://ria.ru/20211207/strelba-1762609287.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, александр шульга, валерий горелых
14:31 14.12.2021
 
В Екатеринбурге будут судить ЧОПовца, который стрелял в подъезде по соседям

В Екатеринбурге будут судить сотрудника ЧОП, который пьяным стрелял в подъезде по соседям

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Сотрудник частного охранного предприятия, который пьяным открыл стрельбу в подъезде по своим соседям, в том числе по ребенку-инвалиду, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает во вторник прокуратура Свердловской области.
По версии следствия, днем 3 сентября в подъезде жилого дома в Екатеринбурге пьяный охранник из неприязни несколько раз выстрелил из ружья рядом с соседями – мужчиной, 1962 года рождения, его сожительницей и сыном-инвалидом, 2000 года рождения. Подчеркивается, что трагедии удалось избежать только благодаря активному сопротивлению мужчины и подоспевшего на помощь постороннего человека. По данному факту в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, мужчине предъявлено обвинение, он был арестован.
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"Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому будет направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщил журналистам во вторник старший помощник руководителя СУСК по Свердловской области Александр Шульга, судебная психиатрическая экспертиза в отношении фигуранта показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях.
"Несмотря на то, что свою вину обвиняемый так и не признал, следствию СКР удалось собрать достаточную доказательственную базу", - отметил Шульга.
Как сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, "мужчина утверждал, что не имел умысла причинить кому-либо вред, а лишь хотел защититься".
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