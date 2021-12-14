https://ria.ru/20211214/stambul-1763609898.html

Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом

Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом - РИА Новости, 14.12.2021

Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что граждане Турции стали более бедными из-за резкого падения курса лиры и инфляции, однако он не приветствует РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:34

2021-12-14T10:34

2021-12-14T10:34

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АНКАРА, 14 дек - РИА Новости. Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что граждане Турции стали более бедными из-за резкого падения курса лиры и инфляции, однако он не приветствует публикацию видео с очередями за дешевым хлебом.Турецкие пользователи распространяют в соцсетях видео из Стамбула с длинными очередями на улицах за дешевым хлебом, цена на который субсидируется городскими властями. Так называемый народный хлеб (halk ekmek) продается в уличных ларьках за 1,25 лиры, в то время как в магазинах хлеб после подорожания стоит 2,5-3,5 лиры."К сожалению, наши люди стали бедными, это факт, но я недоволен публикацией изображений наших соотечественников, которые стоят в очереди, чтобы купить дешевый хлеб", - написал Имамоглу в Twitter.По его словам, мешок муки за год подорожал с 127 до 325 лир. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить жителей Стамбула дешевым хлебом", - добавил мэр.Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год почти на 50%, до 14,6, а 23 ноября упала в цене на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент страны Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращение учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции.Эрдоган трижды с июля 2019 года менял главу центробанка, и дважды с ноября 2021 - министра финансов.Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции обвинили Эрдогана в экономической некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

https://ria.ru/20211213/lira-1763400492.html

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в мире, стамбул, турция