https://ria.ru/20211214/ssha-1763585833.html
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов - РИА Новости, 14.12.2021
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 50 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T01:49
2021-12-14T01:49
2021-12-14T01:49
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762367944_353:540:3034:2048_1920x0_80_0_0_43d8896342e41db76945be3d74b49798.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 50 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 01.30 мск во вторник, число зафиксированных случаев коронавируса в США с начала пандемии достигло 50 062 033, за все время скончались более 798 тысяч заболевших.Согласно данным университета, хуже всего ситуация с COVID-19 в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.
https://ria.ru/20211201/ssha-1761727263.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762367944_844:525:2875:2048_1920x0_80_0_0_e80099cd67f61299d00ad8397bc14e03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коронавирус covid-19
Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
Университет Хопкинса: число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов