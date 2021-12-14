https://ria.ru/20211214/ssha-1763585833.html

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов - РИА Новости, 14.12.2021

Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов

Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 50 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T01:49

2021-12-14T01:49

2021-12-14T01:49

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в США превысило 50 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По состоянию на 01.30 мск во вторник, число зафиксированных случаев коронавируса в США с начала пандемии достигло 50 062 033, за все время скончались более 798 тысяч заболевших.Согласно данным университета, хуже всего ситуация с COVID-19 в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.

https://ria.ru/20211201/ssha-1761727263.html

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в мире, сша, коронавирус covid-19