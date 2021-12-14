https://ria.ru/20211214/sputnik-1763646450.html

В Кремле ответили на вопрос о регистрации "Спутника V" в ВОЗ

В Кремле ответили на вопрос о регистрации "Спутника V" в ВОЗ - РИА Новости, 14.12.2021

В Кремле ответили на вопрос о регистрации "Спутника V" в ВОЗ

Россия пока не предоставила ВОЗ необходимую для сертификации вакцины "Спутник V" информацию, но работа продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:09

2021-12-14T13:09

2021-12-14T13:23

распространение коронавируса

дмитрий песков

воз

российский фонд прямых инвестиций

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия пока не предоставила ВОЗ необходимую для сертификации вакцины "Спутник V" информацию, но работа продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный результат, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" во Всемирной организации здравоохранения сняты, остались некоторые административные процедуры. Позднее глава РФПИ отмечал, что фонд ждет одобрения со стороны ВОЗ в ближайшие пару месяцев. В начале декабря РИА Новости в в пресс-службе ВОЗ сообщили, что инспекция экспертов в Россию для оценки вакцины от COVID "Спутник V" состоится не ранее января 2022 года."Это важная тема, там продолжается работа", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, понимают ли в Кремле, почему до сих не зарегистрирована российская вакцина."Там действительно какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация, и как она должна была предоставляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее. Поэтому мы постепенно, скажем так, адаптируемся к этим требованиям", - добавил он.Песков отметил, что требования по сертификации распространяются на всех."Мы надеемся на положительный результат этой работы", - подчеркнул он."Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли.

https://ria.ru/20211214/omikron-1763598332.html

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дмитрий песков, воз, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"