https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html
Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией - РИА Новости, 14.12.2021
Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
Армения назначит специального представителя для урегулирования отношений с Турцией, заявил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:21
2021-12-14T09:21
2021-12-14T09:21
в мире
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анкара
турция
мевлют чавушоглу
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ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Армения назначит специального представителя для урегулирования отношений с Турцией, заявил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей.По словам пресс-секретаря, Армения как прежде, так и сейчас готова к процессу, направленному на урегулирование отношений с Турцией без предусловий, что зафиксировано в программе правительства страны."В этой связи положительно оцениваем заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя для урегулирования отношений и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для диалога", - написал Унанян в Facebook.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
https://ria.ru/20211125/mid-1760714758.html
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в мире, армения, анкара, турция, мевлют чавушоглу
Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
Армения назначит спецпредставителя для начала диалога с Турцией