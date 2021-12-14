https://ria.ru/20211214/spetspredstavitel-1763600637.html

Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией

Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией - РИА Новости, 14.12.2021

Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией

Армения назначит специального представителя для урегулирования отношений с Турцией, заявил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:21

2021-12-14T09:21

2021-12-14T09:21

в мире

армения

анкара

турция

мевлют чавушоглу

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ЕРЕВАН, 14 дек – РИА Новости. Армения назначит специального представителя для урегулирования отношений с Турцией, заявил пресс-секретарь МИД страны Ваан Унанян.Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей.По словам пресс-секретаря, Армения как прежде, так и сейчас готова к процессу, направленному на урегулирование отношений с Турцией без предусловий, что зафиксировано в программе правительства страны."В этой связи положительно оцениваем заявление министра иностранных дел Турции о назначении специального представителя для урегулирования отношений и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для диалога", - написал Унанян в Facebook.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.

https://ria.ru/20211125/mid-1760714758.html

https://ria.ru/20210829/erdogan-1747731686.html

армения

анкара

турция

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в мире, армения, анкара, турция, мевлют чавушоглу