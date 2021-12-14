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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/sovmeschenie-1763587635.html
Инфекционист рассказал, можно ли совмещать разные вакцины от коронавируса
Инфекционист рассказал, можно ли совмещать разные вакцины от коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021
Инфекционист рассказал, можно ли совмещать разные вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавируса разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация совершенно безопасна,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T03:25
2021-12-14T05:11
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
андрей поздняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцины от коронавируса разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация совершенно безопасна, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.По его словам, "в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса". "Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна", - подчеркнул инфекционист.Он добавил, что "клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть". "Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка", - уточнил врач.Поздняков заметил, что совмещение вакцин не влияет на иммунный статус человека. "Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и так далее. Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через три года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами", - пояснил эксперт.При этом, оптимальную схему вакцинации пока не отработали. "Пока эпидемиологи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев после полного курса вакцинации. Это связано с продолжающимися мутациями вируса. Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен протективный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются", - рассказал Поздняков.При этом, смешанная вакцинация победе над пандемией не поможет. "Важно только количество вакцинированных. Сейчас целевой показатель – более 90%", — заключил врач.
https://ria.ru/20211214/omikron-1763589065.html
https://ria.ru/20211213/vaktsiny-1763557659.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей поздняков
03:25 14.12.2021 (обновлено: 05:11 14.12.2021)
 
Инфекционист рассказал, можно ли совмещать разные вакцины от коронавируса

Врач-инфекционист Поздняков заявил, что совмещать разные вакцины от коронавируса безопасно

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник Лайт" от COVID-19
Упаковки с вакциной Спутник Лайт от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцины от коронавируса разных производителей имеют один и тот же механизм воздействия на организм человека, поэтому их комбинация совершенно безопасна, рассказал РИА Новости врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.
"Вакцинация разными производителями возможна. Все производители в качестве антигена используют один и тот же белок – S-белок. Разные вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, но принцип вакцинации остается тем же – защита организма от вируса", - рассказал Поздняков.
По его словам, "в организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса". "Разные вакцины моделируют один и тот же процесс. Поэтому вакцинация разными вакцинами не опасна", - подчеркнул инфекционист.
Он добавил, что "клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть". "Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка", - уточнил врач.
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Поздняков заметил, что совмещение вакцин не влияет на иммунный статус человека. "Мы уже смешиваем вакцины по множеству других заболеваний: гепатита В, клещевого энцефалита, гриппа и так далее. Сначала человек прививается от клещевого энцефалита одной вакциной, а через три года, когда наступает срок ревакцинации, ее уже может не быть в наличии. В таком случае человек прививается другой вакциной и все равно получает нужную защиту. С гриппом такая же ситуация: прививка необходима ежегодно, производители разные, поэтому вакцинацию могут проводить разными препаратами", - пояснил эксперт.
При этом, оптимальную схему вакцинации пока не отработали. "Пока эпидемиологи рекомендуют ревакцинироваться через шесть месяцев после полного курса вакцинации. Это связано с продолжающимися мутациями вируса. Схему вакцинации оптимизируют, когда будет известен протективный уровень антител, уровень нейтрализующих антител, как они снижаются", - рассказал Поздняков.
При этом, смешанная вакцинация победе над пандемией не поможет. "Важно только количество вакцинированных. Сейчас целевой показатель – более 90%", — заключил врач.
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