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Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
https://ria.ru/20211214/sootechestvenniki-1763617722.html
Приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%
Приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60% - РИА Новости, 14.12.2021
Приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%
Миграционный приток участников программы переселения соотечественников в текущем году в Омской области увеличился на 60%, в регион прибыли 3,5 тысячи... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:12
2021-12-14T11:12
омская область
общество
казахстан
омская область
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ОМСК, 14 дек – РИА Новости. Миграционный приток участников программы переселения соотечественников в текущем году в Омской области увеличился на 60%, в регион прибыли 3,5 тысячи иностранцев, сообщает правительство области.Государственная программа по переселению соотечественников реализуется в Омской области с 2009 года. Ее важной задачей остается компенсация миграционной убыли населения, привлечение в регион квалифицированных кадров."В этом году мы отмечаем положительную динамику. Если в 2019-2020 годах распространение новой коронавирусной инфекции привело к снижению прибывающих по государственной программе, то сейчас мы видим, что численность соотечественников увеличилась в 1,5 раза. В текущем году количество прибывших составило 3,5 тысячи человек", - рассказал зампредседателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.Он подчеркнул, что в регион переезжают преимущественно квалифицированные специалисты. За последние пять лет средний возраст участника программы снизился и составляет 30 лет. При этом 87% соотечественников имеют высшее и среднее специальное образование, 12% – студенты, которые после окончания омских вузов и техникумов выбирают регион для постоянного места жительства.Власти отмечают, что в том числе с помощью программы по переселению соотечественников в настоящее время решается вопрос трудоустройства в муниципальных районах в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Для соотечественников-педагогов, врачей и работников сельского хозяйства действует региональная мера поддержки в размере 50 тысяч рублей.Более 90% переселенцев в Омскую область – жители Казахстана. В регионе отмечают, что среди главных причин этого схожий климат, родственные связи, привлекательный уровень образования и медицины. Всего за 12 лет действия программы из зарубежья в омский регион переселились 44,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20211211/omsk-1763241762.html
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общество, казахстан, омская область
11:12 14.12.2021
 
Приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%

Миграционный приток соотечественников в Омскую область в 2021 году увеличился на 60%

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ОМСК, 14 дек – РИА Новости. Миграционный приток участников программы переселения соотечественников в текущем году в Омской области увеличился на 60%, в регион прибыли 3,5 тысячи иностранцев, сообщает правительство области.
Государственная программа по переселению соотечественников реализуется в Омской области с 2009 года. Ее важной задачей остается компенсация миграционной убыли населения, привлечение в регион квалифицированных кадров.
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"В этом году мы отмечаем положительную динамику. Если в 2019-2020 годах распространение новой коронавирусной инфекции привело к снижению прибывающих по государственной программе, то сейчас мы видим, что численность соотечественников увеличилась в 1,5 раза. В текущем году количество прибывших составило 3,5 тысячи человек", - рассказал зампредседателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
Он подчеркнул, что в регион переезжают преимущественно квалифицированные специалисты. За последние пять лет средний возраст участника программы снизился и составляет 30 лет. При этом 87% соотечественников имеют высшее и среднее специальное образование, 12% – студенты, которые после окончания омских вузов и техникумов выбирают регион для постоянного места жительства.
Власти отмечают, что в том числе с помощью программы по переселению соотечественников в настоящее время решается вопрос трудоустройства в муниципальных районах в сферах сельского хозяйства, образования и здравоохранения. Для соотечественников-педагогов, врачей и работников сельского хозяйства действует региональная мера поддержки в размере 50 тысяч рублей.
Более 90% переселенцев в Омскую область – жители Казахстана. В регионе отмечают, что среди главных причин этого схожий климат, родственные связи, привлекательный уровень образования и медицины. Всего за 12 лет действия программы из зарубежья в омский регион переселились 44,5 тысячи человек.
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