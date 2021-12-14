https://ria.ru/20211214/solovev-1763641623.html

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Соловьева

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Соловьева - РИА Новости, 14.12.2021

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Соловьева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Сергея Соловьева, отметив, что он был наделен безграничным талантом и особой творческой РИА Новости, 14.12.2021

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культура

общество

владимир путин

сергей соловьев (режиссер)

кино

россия

культура

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким режиссера Сергея Соловьева, отметив, что он был наделен безграничным талантом и особой творческой свободой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни."Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Александровича Соловьева. Сергей Соловьев был замечательным кинорежиссером, наделенным безграничным талантом и особой творческой свободой. Его глубокие, самобытные работы обогатили палитру отечественного кинематографа, стали поистине легендарными символами эпохи", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что добрая память об этом ярком, неординарном человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, учеников, а также всех почитателей его щедрого дарования.Соловьев снял фильмы "Асса", "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" и другие.

https://ria.ru/20211214/solovev-1763613703.html

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общество, владимир путин, сергей соловьев (режиссер), кино, россия, культура