https://ria.ru/20211214/solovev-1763613703.html
В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет
В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет - РИА Новости, 14.12.2021
В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет
Сергей Соловьев попал на работу в Ленинградский большой драматический театр имени Горького (ныне – Большой драматический театр имени Товстоногова, БДТ) в 14... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:52
2021-12-14T10:52
2021-12-14T10:52
культура
ефим копелян
большой драматический театр товстоногова
вгик
сергей соловьев (режиссер)
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Сергей Соловьев попал на работу в Ленинградский большой драматический театр имени Горького (ныне – Большой драматический театр имени Товстоногова, БДТ) в 14 лет, когда его встретил на Невском проспекте режиссер Игорь Владимиров, рассказали в БДТ.Как рассказывают в театре, позднее Соловьев вспоминал, что, выйдя на сцену, больше всего был впечатлен своими партнерами — артистами БДТ Евгением Лебедевым, Ефимом Копеляном и Владиславом Стржельчиком.В БДТ называют Соловьева человеком удивительной судьбы и настоящим мастером своего дела, "преданным, страстным, готовым идти до конца". Больше уважение в театральной среде вызывала и его педагогическая деятельность."С невероятной искренностью и самоотдачей он делился с молодыми всем, что знал и умел в профессии — долгие годы преподавая студентам ВГИКа, собственной альма матер, а с 2019 года также открыв свой театр-студию САС", - вспоминают в БДТ.Коллектив Большого драматического театра выражает глубокие соболезнования близким Сергея Соловьева и всем, кто его знал и любил.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".
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ефим копелян, большой драматический театр товстоногова, вгик, сергей соловьев (режиссер), новости культуры
В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет
В БДТ имени Товстоногова рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Сергей Соловьев попал на работу в Ленинградский большой драматический театр имени Горького (ныне – Большой драматический театр имени Товстоногова, БДТ) в 14 лет, когда его встретил на Невском проспекте режиссер Игорь Владимиров, рассказали в БДТ.
"Большой драматический театр появился в жизни будущего режиссера, когда ему было всего 14 лет — Сергей Соловьев гулял по Невскому проспекту, где его заметил режиссер Игорь Владимиров. Это был 1958 год, Владимиров как раз ставил в БДТ спектакль "Дали неоглядные", - информирует БДТ на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Как рассказывают в театре, позднее Соловьев вспоминал, что, выйдя на сцену, больше всего был впечатлен своими партнерами — артистами БДТ Евгением Лебедевым, Ефимом Копеляном и Владиславом Стржельчиком.
В БДТ называют Соловьева человеком удивительной судьбы и настоящим мастером своего дела, "преданным, страстным, готовым идти до конца". Больше уважение в театральной среде вызывала и его педагогическая деятельность.
"С невероятной искренностью и самоотдачей он делился с молодыми всем, что знал и умел в профессии — долгие годы преподавая студентам ВГИКа, собственной альма матер, а с 2019 года также открыв свой театр-студию САС", - вспоминают в БДТ.
Коллектив Большого драматического театра выражает глубокие соболезнования близким Сергея Соловьева и всем, кто его знал и любил.
Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".