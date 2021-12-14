https://ria.ru/20211214/solovev-1763613703.html

В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет

В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет - РИА Новости, 14.12.2021

В БДТ рассказали, как Соловьев попал на работу в театр в 14 лет

Сергей Соловьев попал на работу в Ленинградский большой драматический театр имени Горького (ныне – Большой драматический театр имени Товстоногова, БДТ) в 14... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:52

2021-12-14T10:52

2021-12-14T10:52

культура

ефим копелян

большой драматический театр товстоногова

вгик

сергей соловьев (режиссер)

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек – РИА Новости. Сергей Соловьев попал на работу в Ленинградский большой драматический театр имени Горького (ныне – Большой драматический театр имени Товстоногова, БДТ) в 14 лет, когда его встретил на Невском проспекте режиссер Игорь Владимиров, рассказали в БДТ.Как рассказывают в театре, позднее Соловьев вспоминал, что, выйдя на сцену, больше всего был впечатлен своими партнерами — артистами БДТ Евгением Лебедевым, Ефимом Копеляном и Владиславом Стржельчиком.В БДТ называют Соловьева человеком удивительной судьбы и настоящим мастером своего дела, "преданным, страстным, готовым идти до конца". Больше уважение в театральной среде вызывала и его педагогическая деятельность."С невероятной искренностью и самоотдачей он делился с молодыми всем, что знал и умел в профессии — долгие годы преподавая студентам ВГИКа, собственной альма матер, а с 2019 года также открыв свой театр-студию САС", - вспоминают в БДТ.Коллектив Большого драматического театра выражает глубокие соболезнования близким Сергея Соловьева и всем, кто его знал и любил.Кинорежиссер и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Соловьев снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".

https://ria.ru/20211213/solovev-1763562100.html

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ефим копелян, большой драматический театр товстоногова, вгик, сергей соловьев (режиссер), новости культуры