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Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова - РИА Новости, 14.12.2021
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова
Парламент Чечни обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку законности высказываний режиссера Александра... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:32
2021-12-14T15:32
общество
александр бастрыкин
александр сокуров
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
северный кавказ
игорь краснов
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Парламент Чечни обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку законности высказываний режиссера Александра Сокурова на встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ, подобное письмо направлено и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов."В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту", - сообщил Даудов на своей официальной странице в Instagram. Он также отметил, что парламент Чечни обратился и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для возможного принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования и с просьбой взять этот вопрос под личный контроль.Ранее Сокуров на встрече Путина с членами СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам. Он также посоветовал режиссеру прочитать "новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации".Сам Сокуров позже в беседе с РИА Новости не стал комментировать слова Кадырова, но отметил, что "сказал только то, что сказал", и выразил мнение, что с Путиным можно говорить открыто, а в рамках состоявшегося формата это было "уместно и необходимо".
https://ria.ru/20211211/gosduma-1763258362.html
https://ria.ru/20211212/rossiya-1763279022.html
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общество, александр бастрыкин, александр сокуров, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня), северный кавказ, игорь краснов, магомед даудов
15:32 14.12.2021
 
Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за слов Сокурова

Парламент Чечни обратился в Генпрокуратуру и СК из-за высказываний режиссера Сокурова

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ГРОЗНЫЙ, 14 дек – РИА Новости. Парламент Чечни обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль проверку законности высказываний режиссера Александра Сокурова на встрече президента России Владимира Путина с членами СПЧ, подобное письмо направлено и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, сообщил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
"В адрес председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено письмо о проведении соответствующей проверки по данному факту", - сообщил Даудов на своей официальной странице в Instagram. Он также отметил, что парламент Чечни обратился и к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову для возможного принятия в отношении Сокурова мер прокурорского реагирования и с просьбой взять этот вопрос под личный контроль.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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Ранее Сокуров на встрече Путина с членами СПЧ высказал мнение, согласно которому республики Северного Кавказа в настоящее время имеют ярко выраженный "национальный характер", и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения. Глава Чечни Рамзан Кадыров после этого также предложил компетентным органам дать правовую оценку его словам. Он также посоветовал режиссеру прочитать "новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации".
Сам Сокуров позже в беседе с РИА Новости не стал комментировать слова Кадырова, но отметил, что "сказал только то, что сказал", и выразил мнение, что с Путиным можно говорить открыто, а в рамках состоявшегося формата это было "уместно и необходимо".
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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Почему Россия должна развалиться: этого требуют лучшие люди
 
ОбществоАлександр БастрыкинАлександр СокуровГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)Северный КавказИгорь КрасновМагомед Даудов
 
 
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