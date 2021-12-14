https://ria.ru/20211214/sneg-1763682828.html
Водителей предупредили об опасности снега на крыше автомобиля
Водителей предупредили об опасности снега на крыше автомобиля - РИА Новости, 14.12.2021
Водителей предупредили об опасности снега на крыше автомобиля
"Автодор" призывает россиян выезжать на скоростные трассы на очищенной от снега машине, в противном случае сугроб на крыше может привести ДТП, говорится в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:56
2021-12-14T15:56
2021-12-14T16:21
общество
москва
авто
евгений тишковец
автодор
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Автодор" призывает россиян выезжать на скоростные трассы на очищенной от снега машине, в противном случае сугроб на крыше может привести ДТП, говорится в сообщении госкомпании.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве за минувшие сутки выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день не было 28 лет."Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП", - подчеркнули в пресс-службе ГК.Сценариев развития ситуации может быть несколько, поясняют в "Автодоре". Во-первых, при торможении подтаявший на крыше снег может сползти на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. С "лавиной" снега дворники быстро не справятся, а остановка на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.Во-вторых, на высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства могут слететь назад и повредить другие автомобили. Например, разбить лобовое стекло. В-третьих, когда на дороге плохая видимость, снег может сделать автомобиль незаметным.Кроме того, на платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке, подчеркнули в госкомпании."Автодор" - госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными автомобильными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.
https://ria.ru/20211123/sneg-1760273079.html
https://ria.ru/20211120/kholoda-1759918450.html
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общество, москва, авто, евгений тишковец, автодор
15:56 14.12.2021 (обновлено: 16:21 14.12.2021)
Водителей предупредили об опасности снега на крыше автомобиля
"Автодор" предупредил, что снег на крыше автомобиля может стать причиной ДТП
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. "Автодор" призывает россиян выезжать на скоростные трассы на очищенной от снега машине, в противном случае сугроб на крыше может привести ДТП, говорится в сообщении госкомпании.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил РИА Новости, что в Москве
за минувшие сутки выпало 20% месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день не было 28 лет.
"Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП", - подчеркнули в пресс-службе ГК.
Сценариев развития ситуации может быть несколько, поясняют в "Автодоре
". Во-первых, при торможении подтаявший на крыше снег может сползти на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. С "лавиной" снега дворники быстро не справятся, а остановка на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.
Во-вторых, на высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства могут слететь назад и повредить другие автомобили. Например, разбить лобовое стекло. В-третьих, когда на дороге плохая видимость, снег может сделать автомобиль незаметным.
Кроме того, на платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке, подчеркнули в госкомпании.
"Автодор" - госкомпания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении платными автомобильными трассами. В ее доверительном управлении находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева" и ЦКАД.