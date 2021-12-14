https://ria.ru/20211214/sneg-1763675879.html

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве - РИА Новости, 14.12.2021

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:22

2021-12-14T15:22

2021-12-14T15:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

московское центральное кольцо (мцк)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что за снегопад, который начался 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 см.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы