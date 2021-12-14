https://ria.ru/20211214/sneg-1763675879.html
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:22
2021-12-14T15:22
2021-12-14T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613921_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0da197795289f847d53d54d6b806f00c.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что за снегопад, который начался 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 см.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
https://realty.ria.ru/20211214/sneg-1763427771.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762613921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7d27794a75bb2bd974fc3406807ed013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы