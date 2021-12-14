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Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве - РИА Новости, 14.12.2021
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве
Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:22
2021-12-14T15:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что за снегопад, который начался 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 см.Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
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общество, москва, московское центральное кольцо (мцк), городское хозяйство москвы
15:22 14.12.2021
 

Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч машин убирают снег в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 70 тысяч специалистов и 10 тысяч единиц техники задействованы в уборке снега в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что за снегопад, который начался 13 декабря, прирост свежевыпавшего снега составил 11 см.
"Десять тысяч единиц техники и более семидесяти тысяч специалистов задействованы в уборке снега... Городские службы проводят регламентные работы по уборке городских территорий. Утром провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. Повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.
"Задействовано необходимое количество роторной, снегоуборочной, погрузочной и другой техники, средств малой механизации, бригад ручной уборки. Снег вывозится на снегосплавные пункты. Работают все 56 стационарных пунктов", - дополняется в сообщении.
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