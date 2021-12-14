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Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров - РИА Новости, 14.12.2021
Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
В Москве выросли 30-сантиметровые сугробы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:32
2021-12-14T09:32
2021-12-14T09:42
общество
москва
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В Москве выросли 30-сантиметровые сугробы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате сильнейших в эпоху глобального потепления снегопадов в столичном регионе выросли аномальные сугробы. Так, в 09.00 на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила до 25 см, в центре города, на Балчуге - 24 см, в Тушино – 30 см. То есть за сутки снега в Москве стало больше почти в 2 раза", - сообщил Тишковец.Он отметил, что такие сугробы соответствуют климатическим показателям второй половины января, и более чем в 2 раза превышают среднюю норму 2 декады декабря.
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общество, москва
09:32 14.12.2021 (обновлено: 09:42 14.12.2021)
Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров, за сутки снега стало больше в два раза