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https://ria.ru/20211214/smartfon-1763585159.html
Как спасти смартфон после падения в сугроб
Как спасти смартфон после падения в сугроб - РИА Новости, 14.12.2021
Как спасти смартфон после падения в сугроб
Как быстро "реанимировать" смартфон в случае, если он упал в снег, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T02:08
2021-12-14T02:08
технологии
зима (время года)
эльдар муртазин
смартфоны
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Как быстро "реанимировать" смартфон в случае, если он упал в снег, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Падение телефона в сугроб или в жидкую "кашу" на дороге может привести к самым неприятным последствиям. Устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда. Причем этот последний фактор – самый опасный для гаджета, считает Муртазин.Эксперт посоветовал, какие меры необходимо принять после того, как смартфон побывал в снегу, чтобы "реанимировать" устройство."Если вы уронили телефон зимой в "кашу" с реагентами, которая под ногами, лучше всего его встряхнуть и вытереть насухо чистой бумажной салфеткой. Если в разъемы попала эта "каша", то нужно протереть и разъемы. Не стоит буквально сразу заряжать смартфон, если вы, например, пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии", – предупредил Муртазин.Сильно промокшее устройство лучше сразу выключить. Сушить его на батарее или с помощью фена не рекомендуется. Но есть другой способ удалить влагу из смартфона, простой и доступный."Оставьте телефон в банке с рисом на пять-шесть часов: смартфон высохнет, потому что рис гигроскопичен (поглощает влагу, – ред.), воду он заберет", – посоветовал Эльдар Муртазин.А чтобы устройство не пострадало от удара при падении на землю, лучше использовать чехол или защитное стекло, считает эксперт."При падении можно и физически повредить телефон, это уж как вам повезет. При ударе телефон может треснуть, может нарушиться герметичность, все что угодно. Любой чехол дает дополнительную защиту аппарату от падения, поэтому есть вероятность, что вы отделаетесь легким испугом. Защитные стекла также берут удар на себя и, как правило, перераспределяют нагрузку при падении", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20211211/vorovstvo-1763232828.html
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технологии, зима (время года), эльдар муртазин, смартфоны
02:08 14.12.2021
 
Как спасти смартфон после падения в сугроб

Эксперт Муртазин посоветовал вытереть насухо смартфон после его падения в сугроб

© РИА Новости / Виталий АньковМужчина идет по заснеженной лестнице
Мужчина идет по заснеженной лестнице - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Как быстро "реанимировать" смартфон в случае, если он упал в снег, рассказал в интервью радио Sputnik ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Падение телефона в сугроб или в жидкую "кашу" на дороге может привести к самым неприятным последствиям. Устройство может пострадать не только от удара и влаги, но и от реагентов для таяния снега и льда. Причем этот последний фактор – самый опасный для гаджета, считает Муртазин.
"В целом попадание обычной воды не принесет никакого вреда, но вода с реагентами, с солью может вызывать коррозию, которая проявится через два-три месяца, и лучше об этом позаботиться сразу. Правило простое – протирать насухо", – сказал он.
Эксперт посоветовал, какие меры необходимо принять после того, как смартфон побывал в снегу, чтобы "реанимировать" устройство.
"Если вы уронили телефон зимой в "кашу" с реагентами, которая под ногами, лучше всего его встряхнуть и вытереть насухо чистой бумажной салфеткой. Если в разъемы попала эта "каша", то нужно протереть и разъемы. Не стоит буквально сразу заряжать смартфон, если вы, например, пользуетесь внешним аккумулятором, потому что это может привести к коррозии", – предупредил Муртазин.
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Сильно промокшее устройство лучше сразу выключить. Сушить его на батарее или с помощью фена не рекомендуется. Но есть другой способ удалить влагу из смартфона, простой и доступный.
"Оставьте телефон в банке с рисом на пять-шесть часов: смартфон высохнет, потому что рис гигроскопичен (поглощает влагу, – ред.), воду он заберет", – посоветовал Эльдар Муртазин.
А чтобы устройство не пострадало от удара при падении на землю, лучше использовать чехол или защитное стекло, считает эксперт.
"При падении можно и физически повредить телефон, это уж как вам повезет. При ударе телефон может треснуть, может нарушиться герметичность, все что угодно. Любой чехол дает дополнительную защиту аппарату от падения, поэтому есть вероятность, что вы отделаетесь легким испугом. Защитные стекла также берут удар на себя и, как правило, перераспределяют нагрузку при падении", – отметил Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik.
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