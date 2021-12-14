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Туризм
https://ria.ru/20211214/shri-lanka-1763626103.html
Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну
Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 14.12.2021
Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну
Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, станет обязательным заполнение декларации здоровья Health Declaration Form онлайн... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:20
2021-12-14T13:16
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, станет обязательным заполнение декларации здоровья Health Declaration Form онлайн до вылета на остров, сообщает АТОР.В форму вносятся информация о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации, а также ПЦР-тест не старше 72 часов на английском языке с отрицательным результатом.Соответствующий QR-код, который после заполнения документа придет на почту путешественника, необходимо будет предъявить при посадке на рейс в электронном или распечатанном виде.Сегодня декларацию здоровья можно заполнить на борту самолета или в аэропорту Коломбо.С 1 января упрощаются правила въезда детей на Шри-Ланку. Возрастной ценз по требованию ПЦР-теста до вылета повышен: если прежде справку спрашивали у детей с двух лет, то с 1 января - с 12 лет.Взрослые вакцинированные туристы освобождены от сдачи ПЦР-анализа по прилете, в то время как дети от 12 до 18 лет, путешествующие с привитыми родителями, обязаны пройти эту процедуру. Результатов теста нужно будет подождать в аэропорту. Они приходят в течение трех часов на телефон.
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шри-ланка, коломбо, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19
11:20 14.12.2021 (обновлено: 13:16 14.12.2021)
 
Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну

Власти Шри-Ланки с 1 января обяжут туристов заполнять декларацию здоровья

© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Pixabay / pasja1000
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, станет обязательным заполнение декларации здоровья Health Declaration Form онлайн до вылета на остров, сообщает АТОР.
В форму вносятся информация о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации, а также ПЦР-тест не старше 72 часов на английском языке с отрицательным результатом.
Соответствующий QR-код, который после заполнения документа придет на почту путешественника, необходимо будет предъявить при посадке на рейс в электронном или распечатанном виде.
Сегодня декларацию здоровья можно заполнить на борту самолета или в аэропорту Коломбо.
С 1 января упрощаются правила въезда детей на Шри-Ланку. Возрастной ценз по требованию ПЦР-теста до вылета повышен: если прежде справку спрашивали у детей с двух лет, то с 1 января - с 12 лет.
Взрослые вакцинированные туристы освобождены от сдачи ПЦР-анализа по прилете, в то время как дети от 12 до 18 лет, путешествующие с привитыми родителями, обязаны пройти эту процедуру. Результатов теста нужно будет подождать в аэропорту. Они приходят в течение трех часов на телефон.
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