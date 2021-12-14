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Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну

Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну - РИА Новости, 14.12.2021

Власти Шри-Ланки планируют изменить правила въезда в страну

Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, станет обязательным заполнение декларации здоровья Health Declaration Form онлайн... РИА Новости, 14.12.2021

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2021-12-14T11:20

2021-12-14T13:16

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Шри-Ланка с 1 января 2022 года обновляет правила въезда иностранных туристов, станет обязательным заполнение декларации здоровья Health Declaration Form онлайн до вылета на остров, сообщает АТОР.В форму вносятся информация о пассажире, скан паспорта, сертификат вакцинации, а также ПЦР-тест не старше 72 часов на английском языке с отрицательным результатом.Соответствующий QR-код, который после заполнения документа придет на почту путешественника, необходимо будет предъявить при посадке на рейс в электронном или распечатанном виде.Сегодня декларацию здоровья можно заполнить на борту самолета или в аэропорту Коломбо.С 1 января упрощаются правила въезда детей на Шри-Ланку. Возрастной ценз по требованию ПЦР-теста до вылета повышен: если прежде справку спрашивали у детей с двух лет, то с 1 января - с 12 лет.Взрослые вакцинированные туристы освобождены от сдачи ПЦР-анализа по прилете, в то время как дети от 12 до 18 лет, путешествующие с привитыми родителями, обязаны пройти эту процедуру. Результатов теста нужно будет подождать в аэропорту. Они приходят в течение трех часов на телефон.

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шри-ланка, коломбо, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19