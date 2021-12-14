https://ria.ru/20211214/shkoly-1763616850.html

Священник высказался о проблеме православных школ

Священник высказался о проблеме православных школ - РИА Новости, 14.12.2021

Священник высказался о проблеме православных школ

Руководство православных гимназий должно прислушиваться не только к духовникам, но и к профессиональным психологам, сказал РИА Новости ректор Института... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:06

2021-12-14T11:06

2021-12-14T11:11

религия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Руководство православных гимназий должно прислушиваться не только к духовникам, но и к профессиональным психологам, сказал РИА Новости ректор Института христианской психологии, протоиерей-психолог Андрей Лоргус, комментируя взрыв у православной гимназии в Серпухове."Если все руководство школы работает вместе с психологом и прислушивается к рекомендациям психолога, и действительно делает что-то необходимое - тогда будет результат. А если все это само по себе, каждый сам по себе, и все слушаются только духовника - а духовник думает, так сказать, что он самый умный и он все знает про детей и под его надзором никогда не произойдет никакой беды - это ведет к кризисам и инцидентам", - сказал священник.В некоторых гимназиях психолог присутствует только формально, подчеркнул Лоргус. "Дело в том, чтобы и духовники, и преподаватели, и психологи работали вместе. Потому что часто психолог есть - это такая уступка светским требованиям - а на самом деле все дети и преподаватели говорят, что духовник никого не слушает, он не благословлял никаких психологов, слушайте только его, а психолог пусть номинально присутствует", - добавил он."Детская среда, оставленная без надзора взрослых, очень быстро может превратиться в фашистскую организацию, где правит сила, хитрость и элементарное социальное насилие в виде игнорирования, клеветы, интриг, злословия и просто откровенной лжи. Нельзя оставлять детей наедине с собой, детская среда любого возраста постепенно может превратиться в преступную среду", - сказал священник.Это, по его мнению, происходит не потому, что там появляются провокаторы, а потому что у детей недостаточно ответственности за свои нравственные убеждения: "чтобы их отстаивать, нужны осознанная, освоенная свобода и волевая твердость, чего у подростков еще явно не хватает".Педагогам, психологам и священникам, полагает глава Института христианской психологии, необходимо изменить отношение к детству и представление, что изначально дети "рождаются ангелами". "Это ложь, неправославное и нехристианское отношение к детству. Эта идея, которая возникла в эпоху просвещения в XVIII веке, закрепилась и очень прочно держится в нашем европейском христианском сознании, что дети в принципе добрые. Это прямо не так, это абсолютно ложно: дети ни добрые, ни злые, они никакие с точки зрения нравственности - у детей нравственности нет", - рассказал он.Нравственность, считает Лоргус, передается детям от взрослых, поэтому до совершеннолетия дети и подростки нуждаются в контроле и присутствии взрослых в детской среде.Ранее в понедельник на территории монастыря в центре подмосковного Серпухова произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского была открыта в Серпухове в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763492566.html

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

серпухов

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове