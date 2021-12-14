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В Киеве заявили о шансе остановить "Северный поток — 2" с помощью Германии
В Киеве заявили о шансе остановить "Северный поток — 2" с помощью Германии - РИА Новости, 14.12.2021
В Киеве заявили о шансе остановить "Северный поток — 2" с помощью Германии
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Кира Рудик в эфире телеканала "Украина 24" заявила о возможности остановить "Северный поток — 2" с помощью нового... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:34
2021-12-14T22:27
политика
украина
евросоюз
мид германии
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Кира Рудик в эфире телеканала "Украина 24" заявила о возможности остановить "Северный поток — 2" с помощью нового руководства в Берлине.Политик напомнила о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок, по словам которой запуск магистрали пока нельзя согласовать, потому что она "не выполняет требования европейского энергетического права"."Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация "Северного потока — 2" будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена", — полагает Рудик."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка инфраструктуры заняла три года и завершилась 10 сентября.В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы проект соответствовал Газовой директиве Евросоюза.Киев активно выступает против запуска газопровода из-за опасений, что после его реализации пострадает транзит энергоносителя по территории Украины.В России не раз призывали не политизировать "Северный поток — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль никому не угрожает и принесет выгоду Евросоюзу.
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политика, украина, евросоюз, мид германии, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия, анналена бербок
20:34 14.12.2021 (обновлено: 22:27 14.12.2021)
 
В Киеве заявили о шансе остановить "Северный поток — 2" с помощью Германии

Депутат Рады Рудик: при поддержке Германии сертификацию "Северного потока — 2" отсрочат

© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2Береговые сооружения в Любмине
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Голос" Кира Рудик в эфире телеканала "Украина 24" заявила о возможности остановить "Северный поток — 2" с помощью нового руководства в Берлине.
Политик напомнила о заявлении главы МИД Германии Анналены Бербок, по словам которой запуск магистрали пока нельзя согласовать, потому что она "не выполняет требования европейского энергетического права".
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"Мы считаем, что стоит ожидать облегчения получения поддержки от Германии, и что сертификация "Северного потока — 2" будет если не остановлена, то отложена на несколько месяцев точно. Сейчас мои коллеги, представляющие демократические партии Германии, очень оптимистичны насчет позиции правительства по сертификации. Поэтому я думаю, что в ближайшую неделю мы можем ожидать новых дат и того, что сертификация трубопровода будет отложена", — полагает Рудик.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Укладка инфраструктуры заняла три года и завершилась 10 сентября.
В ноябре BNA приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора до тех пор, пока она не создаст немецкую "дочку", которая подаст повторную заявку. После этого процесс возобновится. Процедура необходима, чтобы проект соответствовал Газовой директиве Евросоюза.
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Киев активно выступает против запуска газопровода из-за опасений, что после его реализации пострадает транзит энергоносителя по территории Украины.
В России не раз призывали не политизировать "Северный поток — 2", который преследует исключительно коммерческий интерес. В руководстве страны напомнили, что магистраль никому не угрожает и принесет выгоду Евросоюзу.
 
ПолитикаУкраинаЕвросоюзМИД ГерманииБалтийское мореСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGРоссияАнналена Бербок
 
 
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