https://ria.ru/20211214/shakhta-1763629285.html

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" - РИА Новости, 14.12.2021

Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где 25 ноября в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:08

2021-12-14T12:08

2021-12-14T12:18

происшествия

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где 25 ноября в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в горной выработке в результате ЧП погиб 51 человек. Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.По словам Петренко, Бастрыкин также возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763435748.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе