Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/shakhta-1763629285.html
Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"
Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная" - РИА Новости, 14.12.2021
Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где 25 ноября в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:08
2021-12-14T12:18
происшествия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761271744_0:108:1579:996_1920x0_80_0_0_60ac514d7559545e32c43d0e77218ea0.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где 25 ноября в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в горной выработке в результате ЧП погиб 51 человек. Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.По словам Петренко, Бастрыкин также возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20211213/listvyazhnaya-1763435748.html
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761271744_43:0:1391:1011_1920x0_80_0_0_c76b44da03ef270d991b628f14985d06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
12:08 14.12.2021 (обновлено: 12:18 14.12.2021)
 
Бастрыкин прибыл на шахту "Листвяжная"

Глава СК Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная"

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанкБурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте "Листвяжная"
Бурение скважин в местах предполагаемого эпицентра взрыва на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область, где 25 ноября в результате ЧП на шахте "Листвяжная" погиб 51 человек, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Сегодня председатель СК РФ Александр Бастрыкин прибыл в Кемеровскую область на шахту "Листвяжная", где 25 ноября в горной выработке в результате ЧП погиб 51 человек. Там глава ведомства планирует провести оперативное совещание со следственной группой, которая продолжает работать на месте трагедии, и встретиться с пострадавшими и родственниками погибших в результате трагедии", - сказала она.
По словам Петренко, Бастрыкин также возложил цветы к стихийному мемориалу и почтил память погибших.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Автомобиль скорой помощи на территории шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 12:34
Суд оставил в СИЗО руководство шахты "Листвяжная"
 
ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады