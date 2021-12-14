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Наука
https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html
Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений
Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений - РИА Новости, 14.12.2021
Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений
Информативный, быстрый и недорогой метод для определения важного биомаркера воспаления в организме человека разработали ученые Саратовского государственного... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:00
2021-12-14T09:00
наука
саратов
саратовский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Информативный, быстрый и недорогой метод для определения важного биомаркера воспаления в организме человека разработали ученые Саратовского государственного университета (СГУ). Статья опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.Как утверждают исследователи, существующие аналоги способны определять уровень воспаления лишь на более поздних этапах заболевания либо имеют более высокую стоимость.Разработка российских ученых позволяет оперативно определять количество С-реактивного белка (СРБ) для своевременной диагностики и назначения лечения. СРБ – основной маркер воспаления в организме человека. Его количество повышается после травм и инфекций, а также в процессе развития некоторых опасных заболеваний – артрита, атеросклероза и некоторых видов рака.Как заметили исследователи СГУ, концентрация С-реактивного белка повышается и у пациентов, у которых был обнаружен коронавирус COVID-19. Исследования пациентов с COVID-19 показали, что уровни СРБ напрямую коррелируют с заболеванием: у тяжелобольных пациентов наблюдалось значительное повышение уровня СРБ. По словам медицинских экспертов, количественное определение данного биомаркера может служить достоверным диагностическим инструментом для прогнозирования тяжести заболевания.Профессор кафедры общей и неорганической химии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Горячева отметила, что с помощью полученных меток можно точно определять низкие концентрации С-реактивного белка (несколько микрограммов С-реактивного белка в литре крови человека) и проводить диагностику. По ее оценкам, полученный подход имеет существенный потенциал как лабораторный метод определения маркера воспаления."Существуют и другие методы определения С-реактивного белка, но одни из них позволяют определять лишь большие его количества (на более поздних этапах заболеваний), а другие – имеют более высокую стоимость", – добавила она.В ходе исследования был разработан новый подход синтеза меток для определения С-реактивного белка в плазме крови человека. Он позволяет быстро получать наночастицы золота размером около 9 нм, которые покрыты биологически активным веществом – биотином для упрощения обнаружения белка в крови. Для определения С-реактивного белка применяется метод иммунохимического анализа, в котором используются разработанные метки и специфические к С-реактивному белку антитела, которые избирательно связываются только с ним, что позволяет определять С-реактивный белок без сложной пробоподготовки.Как сообщили в СГУ, в дальнейшем коллектив ученых планирует разрабатывать новые подходы для анализа не только маркеров воспаления, но и маркеров сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html
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саратов, саратовский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19
09:00 14.12.2021
 

Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений

© Depositphotos / imagepointfrНа приеме у врача-гастроэнтеролога
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Depositphotos / imagepointfr
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Информативный, быстрый и недорогой метод для определения важного биомаркера воспаления в организме человека разработали ученые Саратовского государственного университета (СГУ). Статья опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.
Как утверждают исследователи, существующие аналоги способны определять уровень воспаления лишь на более поздних этапах заболевания либо имеют более высокую стоимость.
Разработка российских ученых позволяет оперативно определять количество С-реактивного белка (СРБ) для своевременной диагностики и назначения лечения. СРБ – основной маркер воспаления в организме человека. Его количество повышается после травм и инфекций, а также в процессе развития некоторых опасных заболеваний – артрита, атеросклероза и некоторых видов рака.
Как заметили исследователи СГУ, концентрация С-реактивного белка повышается и у пациентов, у которых был обнаружен коронавирус COVID-19. Исследования пациентов с COVID-19 показали, что уровни СРБ напрямую коррелируют с заболеванием: у тяжелобольных пациентов наблюдалось значительное повышение уровня СРБ. По словам медицинских экспертов, количественное определение данного биомаркера может служить достоверным диагностическим инструментом для прогнозирования тяжести заболевания.
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Вчера, 03:00Наука
Российские ученые придумали новый метод диагностики заболеваний мозга
Профессор кафедры общей и неорганической химии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Горячева отметила, что с помощью полученных меток можно точно определять низкие концентрации С-реактивного белка (несколько микрограммов С-реактивного белка в литре крови человека) и проводить диагностику. По ее оценкам, полученный подход имеет существенный потенциал как лабораторный метод определения маркера воспаления.
"Существуют и другие методы определения С-реактивного белка, но одни из них позволяют определять лишь большие его количества (на более поздних этапах заболеваний), а другие – имеют более высокую стоимость", – добавила она.
В ходе исследования был разработан новый подход синтеза меток для определения С-реактивного белка в плазме крови человека. Он позволяет быстро получать наночастицы золота размером около 9 нм, которые покрыты биологически активным веществом – биотином для упрощения обнаружения белка в крови. Для определения С-реактивного белка применяется метод иммунохимического анализа, в котором используются разработанные метки и специфические к С-реактивному белку антитела, которые избирательно связываются только с ним, что позволяет определять С-реактивный белок без сложной пробоподготовки.
Как сообщили в СГУ, в дальнейшем коллектив ученых планирует разрабатывать новые подходы для анализа не только маркеров воспаления, но и маркеров сердечной недостаточности.
Инсульт - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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НаукаСаратовСаратовский государственный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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