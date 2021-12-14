https://ria.ru/20211214/sgu-1763516440.html

Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений

Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений - РИА Новости, 14.12.2021

Российские ученые придумали новый метод диагностики воспалений

Информативный, быстрый и недорогой метод для определения важного биомаркера воспаления в организме человека разработали ученые Саратовского государственного... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:00

2021-12-14T09:00

2021-12-14T09:00

наука

саратов

саратовский государственный университет

навигатор абитуриента

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россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Информативный, быстрый и недорогой метод для определения важного биомаркера воспаления в организме человека разработали ученые Саратовского государственного университета (СГУ). Статья опубликована в журнале Analytical and Bioanalytical Chemistry.Как утверждают исследователи, существующие аналоги способны определять уровень воспаления лишь на более поздних этапах заболевания либо имеют более высокую стоимость.Разработка российских ученых позволяет оперативно определять количество С-реактивного белка (СРБ) для своевременной диагностики и назначения лечения. СРБ – основной маркер воспаления в организме человека. Его количество повышается после травм и инфекций, а также в процессе развития некоторых опасных заболеваний – артрита, атеросклероза и некоторых видов рака.Как заметили исследователи СГУ, концентрация С-реактивного белка повышается и у пациентов, у которых был обнаружен коронавирус COVID-19. Исследования пациентов с COVID-19 показали, что уровни СРБ напрямую коррелируют с заболеванием: у тяжелобольных пациентов наблюдалось значительное повышение уровня СРБ. По словам медицинских экспертов, количественное определение данного биомаркера может служить достоверным диагностическим инструментом для прогнозирования тяжести заболевания.Профессор кафедры общей и неорганической химии Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) Ирина Горячева отметила, что с помощью полученных меток можно точно определять низкие концентрации С-реактивного белка (несколько микрограммов С-реактивного белка в литре крови человека) и проводить диагностику. По ее оценкам, полученный подход имеет существенный потенциал как лабораторный метод определения маркера воспаления."Существуют и другие методы определения С-реактивного белка, но одни из них позволяют определять лишь большие его количества (на более поздних этапах заболеваний), а другие – имеют более высокую стоимость", – добавила она.В ходе исследования был разработан новый подход синтеза меток для определения С-реактивного белка в плазме крови человека. Он позволяет быстро получать наночастицы золота размером около 9 нм, которые покрыты биологически активным веществом – биотином для упрощения обнаружения белка в крови. Для определения С-реактивного белка применяется метод иммунохимического анализа, в котором используются разработанные метки и специфические к С-реактивному белку антитела, которые избирательно связываются только с ним, что позволяет определять С-реактивный белок без сложной пробоподготовки.Как сообщили в СГУ, в дальнейшем коллектив ученых планирует разрабатывать новые подходы для анализа не только маркеров воспаления, но и маркеров сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20211213/mozg-1763182516.html

https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html

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саратов, саратовский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19