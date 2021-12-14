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Медведев заявил, что у США нет надежного щита от ядерного оружия

Медведев заявил, что у США нет надежного щита от ядерного оружия - РИА Новости, 14.12.2021

Медведев заявил, что у США нет надежного щита от ядерного оружия

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у США до сих пор нет надежного щита против стран с ядерным оружием и тех, кого они пытались сделать... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:10

2021-12-14T19:10

2021-12-14T19:18

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у США до сих пор нет надежного щита против стран с ядерным оружием и тех, кого они пытались сделать изгоями."До сих пор у американцев нет надежного щита и против других стран, обладающих ядерным оружием, в том числе тех, кого они при помощи санкций попытались сделать изгоями", - написал Медведев на своей странице в Facebook.Он отметил, что таким решением США показали, что них важнее конъюнктурные интересы. "США в очередной раз доказали, что для них важнее всего собственные конъюнктурные внутриполитические интересы, а не последовательная работа для сохранения стратегической стабильности во всем мире", - подчеркнул Медведев.

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в мире, ядерное оружие, сша, дмитрий медведев, россия, facebook