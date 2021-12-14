https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763758367.html

Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана

Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана - РИА Новости, 14.12.2021

Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана

США полностью готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:42

2021-12-14T23:42

2021-12-14T23:59

в мире

сша

иран

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

вашингтон (город)

совет безопасности оон

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ООН, 14 дек – РИА Новости. США полностью готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Президент (США Джо) Байден дал четко понять – он готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД – ред.), если Иран сделает то же самое. Мы полностью готовы снять санкции, несоответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки", - сказала Томас-Гринфилд.

https://ria.ru/20211214/evrotroyka-1763754821.html

сша

иран

вашингтон (город)

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в мире, сша, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон (город), совет безопасности оон