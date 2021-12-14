https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763758367.html
Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана
Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана - РИА Новости, 14.12.2021
Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана
США полностью готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:42
2021-12-14T23:42
2021-12-14T23:59
в мире
сша
иран
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
вашингтон (город)
совет безопасности оон
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ООН, 14 дек – РИА Новости. США полностью готовы снять с Ирана санкции, идущие вразрез с обязательствами Вашингтона по СВПД, заявила на заседании СБ ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Президент (США Джо) Байден дал четко понять – он готов вернуться к соблюдению Штатами (обязательств в рамках СВПД – ред.), если Иран сделает то же самое. Мы полностью готовы снять санкции, несоответствующие нашим обязательствам в рамках СВПД, что позволит Ирану получить экономическую выгоду от сделки", - сказала Томас-Гринфилд.
https://ria.ru/20211214/evrotroyka-1763754821.html
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в мире, сша, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), вашингтон (город), совет безопасности оон
23:42 14.12.2021 (обновлено: 23:59 14.12.2021)
Постпред США заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана
Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон готов снять санкции с Тегерана