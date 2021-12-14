https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763757043.html

Замгенсека ООН призвала США снять санкции с Ирана

Замгенсека ООН призвала США снять санкции с Ирана - РИА Новости, 14.12.2021

Замгенсека ООН призвала США снять санкции с Ирана

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала США снять с Ирана санкции, как того требует СВПД. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:21

2021-12-14T23:21

2021-12-14T23:38

в мире

сша

иран

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

бушер

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ООН, 14 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала США снять с Ирана санкции, как того требует СВПД.По ее словам, генсек ООН надеется, что в нынешних переговорах США и Иран мобилизуют тот же дух и стремление, которые вылились в заключение СВПД. Как указала Дикарло жизнеспособной альтернативы полному и эффективному исполнению СВПД нет."В этой связи совместно с генсеком я призываю США отменить санкции, как указано в плане, и расширить исключения (из санкций – ред.) касательно торговли и нефти в отношении ИРИ. Также важно расширить со стороны США исключения, распространяющиеся на определенные виды мирной ядерной деятельности на объектах Бушер, Фордо и на реакторе Арак", - сказала Дикарло.По ее словам, расширение исключений также требуется для вывоза обогащенного урана из Ирана в обмен на природный уран.

https://ria.ru/20211214/evrotroyka-1763754821.html

сша

иран

бушер

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в мире, сша, иран, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), бушер