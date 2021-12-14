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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763715571.html
Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям - РИА Новости, 14.12.2021
Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:58
2021-12-14T18:13
белоруссия
протесты в белоруссии
в мире
александр лукашенко
олег белоконев
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент сегодня одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций", говорится в сообщении. Там подчеркивается, что за эти действия грозит лишение свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; до десяти лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет будет грозить, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.Законопроект был внесен в парламент 27 сентября по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым и еще до наступления зимы нижняя палата парламента приняла этот законопроект в двух чтениях. Затем документ был одобрен верхней палатой парламента, для вступления в силу его должен был подписать президент.В законопроекте планируется ужесточение ответственности за действия во вред нацбезопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве будет прямо прописана ответственность за призывы к санкциям, а также установлено наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.
https://ria.ru/20211109/belorussiya-1758314044.html
https://ria.ru/20210217/grazhdanstvo-1597922506.html
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белоруссия, в мире, александр лукашенко, олег белоконев
17:58 14.12.2021 (обновлено: 18:13 14.12.2021)
 
Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Президент Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTAПрезидент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу, посвященную миграционному кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Nikolai Petrov/BelTA
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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
"Президент сегодня одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций", говорится в сообщении. Там подчеркивается, что за эти действия грозит лишение свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; до десяти лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет будет грозить, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.
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Законопроект был внесен в парламент 27 сентября по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым и еще до наступления зимы нижняя палата парламента приняла этот законопроект в двух чтениях. Затем документ был одобрен верхней палатой парламента, для вступления в силу его должен был подписать президент.
В законопроекте планируется ужесточение ответственности за действия во вред нацбезопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве будет прямо прописана ответственность за призывы к санкциям, а также установлено наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.
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Протесты в БелоруссииБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоОлег Белоконев
 
 
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