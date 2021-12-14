https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763715571.html

Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям - РИА Новости, 14.12.2021

Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:58

2021-12-14T17:58

2021-12-14T18:13

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МИНСК, 14 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил закон об уголовной ответственности за призывы к санкциям, сообщил во вторник близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого"."Президент сегодня одобрил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям в отношении Беларуси, ее граждан и организаций", говорится в сообщении. Там подчеркивается, что за эти действия грозит лишение свободы на срок до шести лет, если призывы обращены к рядовым лицам; до десяти лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям. До 12 лет будет грозить, если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список.Законопроект был внесен в парламент 27 сентября по поручению президента депутатом Палаты представителей Олегом Белоконевым и еще до наступления зимы нижняя палата парламента приняла этот законопроект в двух чтениях. Затем документ был одобрен верхней палатой парламента, для вступления в силу его должен был подписать президент.В законопроекте планируется ужесточение ответственности за действия во вред нацбезопасности, в том числе за призывы к санкциям. В уголовном законодательстве будет прямо прописана ответственность за призывы к санкциям, а также установлено наказание от ограничения свободы до лишения свободы на срок до 12 лет по составам преступлений, предусмотренных статьей о "действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности". Сейчас наказание по этой статье в зависимости от состава преступления варьируется от ареста до лишения свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20211109/belorussiya-1758314044.html

https://ria.ru/20210217/grazhdanstvo-1597922506.html

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белоруссия, в мире, александр лукашенко, олег белоконев