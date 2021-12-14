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https://ria.ru/20211214/sanktsii-1763646160.html
Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают
Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают - РИА Новости, 14.12.2021
Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы об "очень жёстких экономических санкциях", озвученные президентом США Джозефом Байденом в ходе... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:07
2021-12-14T13:07
в мире
киев
сша
дмитрий песков
джо байден
владимир зеленский
нато
россия
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы об "очень жёстких экономических санкциях", озвученные президентом США Джозефом Байденом в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пока не достаточны для того, чтобы остановить Москву."После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.Путин и Байден провели в прошлый вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211214/stsenarii-1763592397.html
https://ria.ru/20211210/sanktsii-1763164077.html
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, владимир зеленский, нато, россия
13:07 14.12.2021
 
Зеленский заявил, что угрозы Байдена о санкциях против России не работают

Президент Украины Зеленский: угрозы Байдена о санкциях против России пока не работают

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что угрозы об "очень жёстких экономических санкциях", озвученные президентом США Джозефом Байденом в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пока не достаточны для того, чтобы остановить Москву.
"После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращение военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией. Когда это начнет меняться, тогда можно будет сказать, что аргументы звучат убедительно", - заявил Зеленский в интервью итальянскому изданию La Repubblica, текст которого опубликован на сайте главы государства во вторник.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
07:21
Глава AmCham назвал несколько сценариев санкций США против экономики России
Путин и Байден провели в прошлый вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:26
Рябков назвал санкции США против России неэффективными
 
В миреКиевСШАДмитрий ПесковДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
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