https://ria.ru/20211214/samolety-1763501950.html

Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно

Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно - РИА Новости, 14.12.2021

Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно

Эксперты объяснили, зачем на борту самолета поддерживают прохладную температуру, сообщает The Sun. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T01:06

2021-12-14T01:06

2021-12-14T01:06

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давление

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, зачем на борту самолета поддерживают прохладную температуру, сообщает The Sun."Есть веская причина заморозить вас до костей — и не только для того, чтобы вы поблагодарили за горячую еду", — заверяют специалисты. Все просто: если будет слишком жарко, пассажиры могут упасть в обморок.Исследование показывает, что легче потерять сознание во время полета из-за гипоксии. "Обморок случается, когда организм не получает достаточного количества кислорода, высокая температура воздуха и давление в салоне только ухудшают состояние", — объясняют эксперты.

https://ria.ru/20211203/puteshestviya-1761846445.html

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