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Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно
Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно - РИА Новости, 14.12.2021
Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно
Эксперты объяснили, зачем на борту самолета поддерживают прохладную температуру, сообщает The Sun. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T01:06
2021-12-14T01:06
2021-12-14T01:06
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эксперты объяснили, зачем на борту самолета поддерживают прохладную температуру, сообщает The Sun."Есть веская причина заморозить вас до костей — и не только для того, чтобы вы поблагодарили за горячую еду", — заверяют специалисты. Все просто: если будет слишком жарко, пассажиры могут упасть в обморок.Исследование показывает, что легче потерять сознание во время полета из-за гипоксии. "Обморок случается, когда организм не получает достаточного количества кислорода, высокая температура воздуха и давление в салоне только ухудшают состояние", — объясняют эксперты.
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Эксперты объяснили, почему в салоне самолета всегда прохладно
Эксперты рассказали, что прохлада на борту самолета помогает не упасть в обморок