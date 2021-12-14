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Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе
Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 14.12.2021
Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе
Борьба с коронавирусом, цены на энергоносители, сотрудничество Евросоюза с НАТО, а также ситуацию на границе России и Украины и вокруг Белоруссии будут... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:15
2021-12-14T17:15
в мире
украина
белоруссия
евросоюз
нато
донбасс
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Борьба с коронавирусом, цены на энергоносители, сотрудничество Евросоюза с НАТО, а также ситуацию на границе России и Украины и вокруг Белоруссии будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря, написал в пригласительном письме европейским лидерам глава Евросовета Шарль Мишель.Последний в 2021 году саммит ЕС пройдет 16 декабря в Брюсселе в очном формате. Ему будет предшествовать саммит ЕС и Восточного партнерства 15 декабря."Коронавирус остается в центре нашего внимания: появление новых вариантов, вакцинация и ревакцинация, борьба с дезинформацией… Мы рассмотрим также рост цен на энергоносители и их влияние на наших граждан и бизнес", - говорится в обращении Мишеля.Глава Евросовета также указал, что "мы вернемся к обсуждению ситуации в Белоруссии и тому, как лучше противостоять гибридной атаке, запущенной белорусским режимом". "Мы обсудим военное наращивание России у границ с Украиной. Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную ответную цену", - отметил Мишель.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва заявляла, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В числе тем для обсуждения европейских лидеров, как отметил Мишель, также значатся вопросы безопасности, миграция, подготовка к саммиту Африка-ЕС 17-18 февраля будущего года.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763677368.html
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в мире, украина, белоруссия, евросоюз, нато, донбасс, шарль мишель, евросовет, цены на нефть, ситуация в днр и лнр, россия
17:15 14.12.2021
 
Глава Евросовета назвал темы саммита ЕС в Брюсселе

Глава Евросовета Мишель: ситуацию на границе России и Украины обсудят на саммите ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Борьба с коронавирусом, цены на энергоносители, сотрудничество Евросоюза с НАТО, а также ситуацию на границе России и Украины и вокруг Белоруссии будут обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 16 декабря, написал в пригласительном письме европейским лидерам глава Евросовета Шарль Мишель.
Последний в 2021 году саммит ЕС пройдет 16 декабря в Брюсселе в очном формате. Ему будет предшествовать саммит ЕС и Восточного партнерства 15 декабря.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 15:29
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
"Коронавирус остается в центре нашего внимания: появление новых вариантов, вакцинация и ревакцинация, борьба с дезинформацией… Мы рассмотрим также рост цен на энергоносители и их влияние на наших граждан и бизнес", - говорится в обращении Мишеля.
Глава Евросовета также указал, что "мы вернемся к обсуждению ситуации в Белоруссии и тому, как лучше противостоять гибридной атаке, запущенной белорусским режимом". "Мы обсудим военное наращивание России у границ с Украиной. Любая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную ответную цену", - отметил Мишель.
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 14:59
Bloomberg назвал срок отказа ЕС от долгосрочных контрактов на газ с Россией
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва заявляла, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В числе тем для обсуждения европейских лидеров, как отметил Мишель, также значатся вопросы безопасности, миграция, подготовка к саммиту Африка-ЕС 17-18 февраля будущего года.
Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер во время пресс-конференции в рамках церемонии передачи должностных полномочий - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 10:39
Канцлер Австрии осудил увязку "Северного потока — 2" с ситуацией на Украине
 
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