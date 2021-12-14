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Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии
Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии - РИА Новости, 14.12.2021
Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии
На саммите ЕС в ФРГ будет обсуждаться рост цен на энергоносители, сведений о манипуляции с рынками нет, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:13
2021-12-14T16:13
2021-12-14T17:46
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берлин (город)
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цены на нефть
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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. На саммите ЕС в ФРГ будет обсуждаться рост цен на энергоносители, сведений о манипуляции с рынками нет, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Речь (на саммите ЕС в четверг - ред) пойдет также о ценах на энергоносители. Это очень острая и актуальная проблема. Рост цен на энергоносители стал проблемой для многих стран ЕС... С нашей точки зрения Еврокомиссия провела тут хорошую работу... в исследовании обвинений о манипуляции на рынках", - сказал источник, добавив, что эти исследования продемонстрировали, что "пока нет никаких свидетельств о манипуляциях на рынках".
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в мире, берлин (город), германия, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть
16:13 14.12.2021 (обновлено: 17:46 14.12.2021)
Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии
Источник: на саммите Евросоюза в Германии обсудят рост цен на энергоносители