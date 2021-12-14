https://ria.ru/20211214/sammit-1763686019.html

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии - РИА Новости, 14.12.2021

Источник в ведомстве канцлера ФРГ назвал тему саммита Евросоюза в Германии

На саммите ЕС в ФРГ будет обсуждаться рост цен на энергоносители, сведений о манипуляции с рынками нет, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:13

2021-12-14T16:13

2021-12-14T17:46

в мире

берлин (город)

германия

евросоюз

еврокомиссия

цены на нефть

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. На саммите ЕС в ФРГ будет обсуждаться рост цен на энергоносители, сведений о манипуляции с рынками нет, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ."Речь (на саммите ЕС в четверг - ред) пойдет также о ценах на энергоносители. Это очень острая и актуальная проблема. Рост цен на энергоносители стал проблемой для многих стран ЕС... С нашей точки зрения Еврокомиссия провела тут хорошую работу... в исследовании обвинений о манипуляции на рынках", - сказал источник, добавив, что эти исследования продемонстрировали, что "пока нет никаких свидетельств о манипуляциях на рынках".

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в мире, берлин (город), германия, евросоюз, еврокомиссия, цены на нефть