https://ria.ru/20211214/saakashvili-1763750554.html
Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму
Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму - РИА Новости, 14.12.2021
Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму
Консилиум врачей омбудсмена Грузии не рекомендует властям переводить заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя обратно в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T21:59
2021-12-14T21:59
2021-12-14T21:59
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грузия
михаил саакашвили
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задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Консилиум врачей омбудсмена Грузии не рекомендует властям переводить заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из военного госпиталя обратно в тюрьму из-за посттравматического стрессового расстройства, заявил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.Консилиум во вторник вечером подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили, который на данный момент лечится в военном госпитале Гори после длительной голодовки."Состояние здоровья пациента требует внимания, из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия. С точки зрения психики, отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство... важна также физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство. Психотерапия поможет нам и в этом плане. Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда",- заявил врач.По словам невролога, лечение травмы должно произойти в таким обстоятельствах, которые не будут напоминать пациенту о месте, где был получен стресс.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211214/saakashvili-1763612629.html
https://ria.ru/20211213/saakashvili-1763404578.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, гори, задержание саакашвили в грузии
Врачи выступили против возвращения Саакашвили в тюрьму
Консилиум врачей не порекомендовал возвращать Саакашвили из больницы в тюрьму
ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости.
Консилиум врачей омбудсмена Грузии
не рекомендует властям переводить заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
из военного госпиталя обратно в тюрьму из-за посттравматического стрессового расстройства, заявил член консилиума, невролог Тенгиз Цуладзе.
Консилиум во вторник вечером подвел итоги наблюдений за здоровьем Саакашвили, который на данный момент лечится в военном госпитале Гори
после длительной голодовки.
"Состояние здоровья пациента требует внимания, из неврологической симптоматики остается определенная патология, парез зрения, нарушение координации, слабость, а также анемия. С точки зрения психики, отмечается умеренная депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство... важна также физическая реабилитация, которой мешает депрессия и посттравматическое расстройство. Психотерапия поможет нам и в этом плане. Посттравматическое состояние означает, что он получил стресс в пенитенциарном учреждении, в большей степени в Глдани, поэтому мы не поддерживаем его возвращение туда",- заявил врач.
По словам невролога, лечение травмы должно произойти в таким обстоятельствах, которые не будут напоминать пациенту о месте, где был получен стресс.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины
в Грузию: он ехал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свое прибытие в Грузию на самолете, а после того, как появились слухи о планах властей помешать ему в этом, политик принял решение попасть на родину другим путем.
Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
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