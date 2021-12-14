https://ria.ru/20211214/rosstat-1763682303.html
Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата
Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата - РИА Новости, 14.12.2021
Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата по его просьбе, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:53
2021-12-14T15:53
2021-12-14T15:54
политика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации."Освободить Смелова Павла Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики по его просьбе", - говорится в документе.Смелов занимал этот пост с декабря 2019 года.
https://ria.ru/20211208/ekonomika-1762739071.html
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политика, федеральная служба государственной статистики (росстат), михаил мишустин
15:53 14.12.2021 (обновлено: 15:54 14.12.2021)
Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата
Премьер Мишустин освободил Павла Смелова от должности замглавы Росстата по его просьбе