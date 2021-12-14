https://ria.ru/20211214/roditeli-1763596836.html

Омбудсмен рассказала о семьях девочек, убивших пенсионера под Хабаровском

Омбудсмен рассказала о семьях девочек, убивших пенсионера под Хабаровском - РИА Новости, 14.12.2021

Омбудсмен рассказала о семьях девочек, убивших пенсионера под Хабаровском

Родители девочек-подростков, забившие насмерть пенсионера в селе Хабаровского края, в шоке от случившегося, рассказала РИА Новости детский омбудсмен региона... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:35

2021-12-14T08:35

2021-12-14T09:02

происшествия

общество

хабаровский край

ванинский район

ванино (порт)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136477/54/1364775431_0:31:3000:1719_1920x0_80_0_0_5a95a679015cb7a6991323b4f26f8b81.jpg

ХАБАРОВСК, 14 дек - РИА Новости. Родители девочек-подростков, забившие насмерть пенсионера в селе Хабаровского края, в шоке от случившегося, рассказала РИА Новости детский омбудсмен региона Виктория Трегубенко после посещения места происшествия.Как сообщалось, две несовершеннолетние девушки 14 и 16 лет, жительницы поселка Октябрьский Ванинского района, с 9 на 10 декабря ворвались в квартиру к 60-летнему пенсионеру, который спал и стали его жестоко избивать. В итоге он был госпитализирован в больницу, но от полученных травм скончался. Садисток заключили под стражу. Заведено дело по части 4 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).В соцсетях появилась информация, что девушки на момент совершения преступления были под воздействием алкоголя и наркотиков. Их якобы раздражал этот пенсионер давно, потому что от него всегда "дурно пахло" и он был алкоголиком. Кроме того, его собака постоянно лаяла. Они решили таким образом проучить мужчину. Сообщалось, что у пенсионера они забрали 10 тысяч рублей пенсии, но позже эту информацию опровергли источники местных СМИ в правоохранительных органах."Посетила Ванинский район, где произошло происшествие. С родителями встречалась. Семьи обычные. Жили в общежитии - "малосемейке", как еще называют. Если говорить о благополучии, все относительно - крыша есть над головой, вода течет из крана, отопление есть. Не буду пока делать оценок... Что сейчас могут сказать, родители, конечно, они в шоке, все теперь делится на до и после. Они пока еще, есть у нас такая формулировка, - "вне контакта", - рассказала омбудсмен.Также она сообщила, что посетила и образовательные учреждения, где учились подростки, встретилась с преподавательским составом, с органами системы профилактики. Как отметила Трегубенко, психолог в школе был, с девочками работал. Была ли недоработка со стороны специалиста, "нужно еще анализировать", уточнила омбудсмен. Кроме того, многие отзывались о подростках как об обычных девочках."Есть над чем нам работать. Все изменения в ребенке, они не происходят просто так, и вот эти изменения, их нужно уметь замечать, вычленять из общего поведения и работать с ними. Работать не с последствиями, а с первопричиной. Психологическое сопровождение сегодня нужно многим - и детям, и их родителям, и педагогическому составу, и медсотрудникам. Не потому что всех нужно лечить, а потому что есть вопросы, которые мы привыкли обсуждать с кем-то для решения проблемы... Затягивание в соцсети, общение большое в сети, меньшее общение в реальности. Дети начинают замыкаться в себе. Этого ни в коем случае нельзя допускать", - сказала Трегубенко.Как сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре, девушки на спецучете не состояли. Но в соцсетях появилась информация, что подростки воспитывались в неполных семьях, "где мамы выпивали", старшая - в многодетной. В этом году она окончила коррекционную школу-интернат в поселке Ванино, а младшая обучалась в восьмом коррекционном классе в средней школе поселка Октябрьский. "Не обязательно у них не все было в порядке с поведением. Что значит коррекционная школа? Это не диагноз. Это другой подход к образованию", - заметила омбудсмен.По словам Трегубенко, эта ситуация находится на ее личном контроле.

https://ria.ru/20211213/ubiystvo-1763384696.html

https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html

хабаровский край

ванинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, общество, хабаровский край, ванинский район, ванино (порт)