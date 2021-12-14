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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211214/remont-1763671466.html
В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей
В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2021
В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей
В 2022 году в Удмуртии дополнительно направят 500 миллионов рублей на ремонт учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:08
2021-12-14T15:08
удмуртская республика
общество
завьяловский район
можга
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
единая россия
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УФА, 14 дек - РИА Новости. В 2022 году в Удмуртии дополнительно направят 500 миллионов рублей на ремонт учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Александр Бречалов.Во вторник депутаты регионального парламента в окончательном (втором) чтении приняли закон о бюджете Удмуртии на 2022 год."В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Удмуртии в следующем году откроются две врачебные амбулатории в селе Ягул и деревне Хохряки Завьяловского района, достроятся детская поликлиника в Можге, взрослая поликлиника в Воткинске. Продолжатся работы на республиканской клинической туберкулезной больнице, 500 миллионов рублей — такая сумма закладывается в бюджет на ремонт учреждений здравоохранения", - сказал на сессии госсовета Бречалов.Он добавил, что инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу "Единой России" и в послании президент страны Владимир Путин поддержал предложение парламентариев и отметил, что в ближайшие три года дополнительно направят еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. А в октябре 2021 года возобновился масштабный проект "МедПоддЕРжка".По словам главы региона, участниками этого проекта уже стали 190 волонтеров и автоволонтеров, которые оказывают помощь медицинским работникам: ведут термометрию, помогают развести потоки и оформить документы пришедшим на вакцинацию, развозят на собственном транспорте врачей по вызовам, доставляют лекарства пациентам. Также региональный партийный проект "Будь здоров" на территории Удмуртии пользуется популярностью — с начала 2021 года в 20 форумах приняли участие более 8 тысяч жителей. В рамках мероприятия они проходили скрининговые исследования и ставили прививку от коронавирусной инфекции, посещали лекции по ЗОЖ."Значительная доля расходов бюджета — порядка 14 миллиардов 700 миллионов рублей - направлена на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплаты социального характера", - пояснил Бречалов.Он отметил, что одна из важнейших статей расходов — это льготное лекарственное обеспечение жителей с различными заболеваниями. Если в 2018 году на нее в бюджете было заложено 300 миллионов рублей, то в следующем году планируют заложить в три раза больше - 900 миллионов рублей. "Дополнительно мы получим порядка 542 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал он.
https://ria.ru/20211214/obrazovanie-1763661682.html
https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763640927.html
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завьяловский район
можга
воткинск
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, завьяловский район, можга, воткинск, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, единая россия, здоровье - общество, александр бречалов
15:08 14.12.2021
 
В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей

В Удмуртии на ремонт больниц дополнительно направят 500 миллионов рублей в 2022 году

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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УФА, 14 дек - РИА Новости. В 2022 году в Удмуртии дополнительно направят 500 миллионов рублей на ремонт учреждений здравоохранения, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Во вторник депутаты регионального парламента в окончательном (втором) чтении приняли закон о бюджете Удмуртии на 2022 год.
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Удмуртия направит более 22 миллиардов рублей в отрасль образования
"В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Удмуртии в следующем году откроются две врачебные амбулатории в селе Ягул и деревне Хохряки Завьяловского района, достроятся детская поликлиника в Можге, взрослая поликлиника в Воткинске. Продолжатся работы на республиканской клинической туберкулезной больнице, 500 миллионов рублей — такая сумма закладывается в бюджет на ремонт учреждений здравоохранения", - сказал на сессии госсовета Бречалов.
Он добавил, что инициатива по обновлению парка машин скорой помощи включена в народную программу "Единой России" и в послании президент страны Владимир Путин поддержал предложение парламентариев и отметил, что в ближайшие три года дополнительно направят еще пять тысяч новых машин в сельскую местность, в поселки городского типа и малые города. А в октябре 2021 года возобновился масштабный проект "МедПоддЕРжка".
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Более 3,2 тысячи семей Удмуртии улучшили жилищные условия по нацпроекту
По словам главы региона, участниками этого проекта уже стали 190 волонтеров и автоволонтеров, которые оказывают помощь медицинским работникам: ведут термометрию, помогают развести потоки и оформить документы пришедшим на вакцинацию, развозят на собственном транспорте врачей по вызовам, доставляют лекарства пациентам. Также региональный партийный проект "Будь здоров" на территории Удмуртии пользуется популярностью — с начала 2021 года в 20 форумах приняли участие более 8 тысяч жителей. В рамках мероприятия они проходили скрининговые исследования и ставили прививку от коронавирусной инфекции, посещали лекции по ЗОЖ.
"Значительная доля расходов бюджета — порядка 14 миллиардов 700 миллионов рублей - направлена на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и выплаты социального характера", - пояснил Бречалов.
Он отметил, что одна из важнейших статей расходов — это льготное лекарственное обеспечение жителей с различными заболеваниями. Если в 2018 году на нее в бюджете было заложено 300 миллионов рублей, то в следующем году планируют заложить в три раза больше - 900 миллионов рублей. "Дополнительно мы получим порядка 542 миллионов рублей из федерального бюджета", - сказал он.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
10:43Удмуртская Республика
Бречалов рассказал о нацпроектах, в которых лидирует Удмуртия
 
Удмуртская РеспубликаОбществоЗавьяловский районМожгаВоткинскУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинЕдиная РоссияЗдоровье - ОбществоАлександр Бречалов
 
 
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