https://ria.ru/20211214/registry-1763711866.html

"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США

"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США - РИА Новости, 14.12.2021

"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США

Фильмы "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" (2008) добавили в Национальный реестр... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:34

2021-12-14T18:34

2021-12-14T18:34

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" (2008) добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса.Всего в этом году в список включили 25 киноработ, среди которых "Селена" (1997) с Дженнифер Лопес, "Незнакомцы в поезде" (1951) Альфреда Хичкока, комедию "Цветы и деревья" (1932), хоррор "Кошмар на улице Вязов" (1984) и другие. Самый старый из них — "Ringling Brothers Parade Film" ("Фильм о параде братьев Ринглинг"), снятый в 1902 году. Закон о национальной сохранности фильмов требует, чтобы библиотекарь Конгресса ежегодно отбирал двадцать пять фильмов, имеющих "культурное, историческое или эстетическое значение", а также они должны быть созданы не менее чем за десять лет до внесения в реестр.Сейчас в Национальном реестре американских фильмов находится 825 фильмов, которые считаются культурном достоянием США. В прошлом году в него включили "Шрека", "Заводной апельсин", "Темного рыцаря" и другие.

https://ria.ru/20211213/kino-1763539344.html

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новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лопес, джордж лукас, альфред хичкок, питер джексон