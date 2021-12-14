Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/registry-1763711866.html
"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США
"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США - РИА Новости, 14.12.2021
"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США
Фильмы "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" (2008) добавили в Национальный реестр... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:34
2021-12-14T18:34
культура
новости культуры
кино и сериалы
дженнифер лопес
джордж лукас
альфред хичкок
питер джексон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/79/1549907947_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_d65f39d625b4386bf261d3421796578e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" (2008) добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса.Всего в этом году в список включили 25 киноработ, среди которых "Селена" (1997) с Дженнифер Лопес, "Незнакомцы в поезде" (1951) Альфреда Хичкока, комедию "Цветы и деревья" (1932), хоррор "Кошмар на улице Вязов" (1984) и другие. Самый старый из них — "Ringling Brothers Parade Film" ("Фильм о параде братьев Ринглинг"), снятый в 1902 году. Закон о национальной сохранности фильмов требует, чтобы библиотекарь Конгресса ежегодно отбирал двадцать пять фильмов, имеющих "культурное, историческое или эстетическое значение", а также они должны быть созданы не менее чем за десять лет до внесения в реестр.Сейчас в Национальном реестре американских фильмов находится 825 фильмов, которые считаются культурном достоянием США. В прошлом году в него включили "Шрека", "Заводной апельсин", "Темного рыцаря" и другие.
https://ria.ru/20211213/kino-1763539344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154990/79/1549907947_149:0:996:635_1920x0_80_0_0_ffd126fe878bd3e60a3a49327ecb2e1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, дженнифер лопес, джордж лукас, альфред хичкок, питер джексон
18:34 14.12.2021
 
"Братство кольца" и "Возвращение джедая" признали культурным достоянием США

"Братство кольца" и "Возвращение джедая" внесли в Национальный реестр американских фильмов

© Lucasfilm Ltd. (1983) Кадр из фильма "Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая"
Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 6 – Возвращение Джедая
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Фильмы "Властелин колец: Братство кольца" (2001), "Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983), "ВАЛЛ-И" (2008) добавили в Национальный реестр американских фильмов в Библиотеке конгресса.
Всего в этом году в список включили 25 киноработ, среди которых "Селена" (1997) с Дженнифер Лопес, "Незнакомцы в поезде" (1951) Альфреда Хичкока, комедию "Цветы и деревья" (1932), хоррор "Кошмар на улице Вязов" (1984) и другие. Самый старый из них — "Ringling Brothers Parade Film" ("Фильм о параде братьев Ринглинг"), снятый в 1902 году.
Закон о национальной сохранности фильмов требует, чтобы библиотекарь Конгресса ежегодно отбирал двадцать пять фильмов, имеющих "культурное, историческое или эстетическое значение", а также они должны быть созданы не менее чем за десять лет до внесения в реестр.
Сейчас в Национальном реестре американских фильмов находится 825 фильмов, которые считаются культурном достоянием США. В прошлом году в него включили "Шрека", "Заводной апельсин", "Темного рыцаря" и другие.
Юра Борисов в фильме Купе номер 6
Вчера, 19:02Культура
"Купе номер 6" номинирован на "Золотой глобус"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыДженнифер ЛопесДжордж ЛукасАльфред ХичкокПитер Джексон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам