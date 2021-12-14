https://ria.ru/20211214/rebenok-1763731446.html

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна - РИА Новости, 14.12.2021

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна

Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:16

2021-12-14T19:16

2021-12-14T20:19

происшествия

дети

москва

бирюлево восточное

telegram (приложение)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Из окна третьего этажа жилого дома по улице Донбасская выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По предварительной информации, квартиру арендует предприниматель для оказания услуг в сфере ухода за несовершеннолетним."На момент происшествия в трехкомнатной квартире находилось шесть малолетних и один взрослый. Прокуроры работают на месте. Ход процессуальной проверки поставлен прокуратурой Москвы на контроль", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211214/naled-1763661336.html

москва

бирюлево восточное

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2021

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Кадры из квартиры, из окна которой выпал 5-летний ребенок в Москве Из окна 3 этажа жилого дома по ул. Донбасская выпал 5-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь 2021-12-14T19:16 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, дети, москва, бирюлево восточное, telegram (приложение)