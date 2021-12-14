https://ria.ru/20211214/rebenok-1763731446.html
В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна
В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна - РИА Новости, 14.12.2021
В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна
Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:16
2021-12-14T19:16
2021-12-14T20:19
происшествия
дети
москва
бирюлево восточное
telegram (приложение)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пятилетний мальчик выпал из окна жилого дома в районе Бирюлёво Восточное на юге Москвы, ребенок госпитализирован, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Из окна третьего этажа жилого дома по улице Донбасская выпал пятилетний ребенок. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.По предварительной информации, квартиру арендует предприниматель для оказания услуг в сфере ухода за несовершеннолетним."На момент происшествия в трехкомнатной квартире находилось шесть малолетних и один взрослый. Прокуроры работают на месте. Ход процессуальной проверки поставлен прокуратурой Москвы на контроль", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211214/naled-1763661336.html
москва
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Кадры из квартиры, из окна которой выпал 5-летний ребенок в Москве
Из окна 3 этажа жилого дома по ул. Донбасская выпал 5-летний ребенок. Мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь
2021-12-14T19:16
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PT0M29S
РИА Новости
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происшествия, дети, москва, бирюлево восточное, telegram (приложение)
19:16 14.12.2021 (обновлено: 20:19 14.12.2021)
В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна
В Москве пятилетний ребенок попал в больницу, выпав из окна дома в Бирюлёво Восточное