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В Германии призвали дать новые импульсы ядерному разоружению

В Германии призвали дать новые импульсы ядерному разоружению - РИА Новости, 14.12.2021

В Германии призвали дать новые импульсы ядерному разоружению

Берлин считает, что ядерное разоружение срочно нуждается в новых импульсах, завершение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и частичное... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:28

2021-12-14T11:28

2021-12-14T11:28

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БЕРЛИН, 14 дек - РИА Новости. Берлин считает, что ядерное разоружение срочно нуждается в новых импульсах, завершение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и частичное разрушение договора по открытому небу вывели из строя "важные элементы архитектуры контроля над вооружениями", заявила перед отлетом в Стокгольм глава МИД Германии Анналена Бербок.Глава МИД ФРГ примет во вторник участие во встрече стокгольмской инициативы по разоружению. Стокгольмская инициатива существует с 2019 года и ставит своей задачей укрепление Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В инициативе участвуют 16 государств, в том числе Испания, Германия, Швеция, Иордания, Казахстан, Аргентина, Канада, Республика Корея, Эфиопия, Финляндия, Индонезия, Япония, Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Швейцария.По словам представителя МИД ФРГ, участники встречи в гибридном формате обсудят в Стокгольме "конкретные оперативные шаги, как можно преодолеть затишье в ядерном разоружении"."Ядерному разоружению срочно нужны новые импульсы. Как новое федеральное правительство мы решили взять на себя здесь ведущую роль. Сегодня в Стокгольме мы обсуждаем с другими заинтересованными партнерами, как мы можем сделать существенный шаг навстречу нашей общей цели - миру, свободному от ядерного оружия", - приводит слова Бербок во вторник пресс-служба МИД ФРГ.По словам Бербок, "в течение многих лет не было договоренности о новых шагах в области ядерного разоружения, напротив: с Договором о РСМД и ДОН важные элементы архитектуры контроля над вооружениями вышли из строя". Министр подчеркнула, что "мы хотим достичь конкретных договоренностей, чтобы придать Договору о нераспространении новый авторитет, а значит, и практическую значимость".

https://ria.ru/20211007/razoruzhenie-1753437916.html

https://ria.ru/20210128/razoruzhenie-1595020203.html

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в мире, норвегия, финляндия, германия, мид германии, анналена бербок