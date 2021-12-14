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Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату - РИА Новости, 14.12.2021
Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
Страны Запада в СБ ООН выразили разочарование в связи с тем, что Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T01:28
2021-12-14T01:50
в мире
сша
оон
ирландия
совет безопасности оон
василий небензя
россия
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ООН, 14 дек - РИА Новости. Страны Запада в СБ ООН выразили разочарование в связи с тем, что Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности.РФ в понедельник наложила вето на ирландско-нигерский проект резолюции, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявил, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета Безопасности, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.Как заявил на заседании СБ ООН постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон, принятие этой резолюции было бы первым шажком, который позволил бы Совету и Секретариату ООН четче понимать последствия связанных с климатом рисков для безопасности."Вместо этого мы упустили возможность действия и отвернулись от реалий мира, в котором мы живем. Позиция Ирландии ясна – вето является анахронизмом. Мы сожалеем в связи с применением вето при любых обстоятельствах. И мы очень сожалеем, что оно было применено сегодня", - заявила она.По ее словам, сегодняшний день является еще одним напоминанием, что Совет Безопасности нуждается в реформе. Она добавила, что Ирландия продолжит продвигать "мощный подход к теме климата и безопасности в повестке Совбеза".В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что, "наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила самому важному органу мира по поддержанию международного мира и безопасности предпринять небольшой, практический и необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата". Она назвала климатический кризис кризисом безопасности."Поэтому я должна сказать, что мы разочарованы тем, что Россия помешала Совету предпринять этот важный шаг по борьбе с последствиями климатического кризиса", - добавила она.Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд также отметила, что Лондон сожалеет по поводу результатов голосования."Мы приветствуем шаги, предпринятые всеми членами Совета и государствами-членами по борьбе с изменением климата. Но за словами должны следовать действия. Совет Безопасности может сыграть здесь свою роль. Хорошим началом было бы более частое информирование о связях между климатом и безопасностью", - добавила она."Изменение климата - это угроза для всех нас. Последствия бездействия будут катастрофическими. Мы должны действовать сейчас", - указала постпред.В свою очередь Небензя заявил, что отвлекать внимание от истинных причин вооруженных конфликтов "удобно тем государствам, которые активно способствовали возникновению таких конфликтов или вели военные действия в обход мандата СБ, или же просто не желают оказывать необходимую практическую помощь развитию нуждающихся стран".Он указал и на то, что бедственное положение многих наиболее уязвимых в климатическом плане государств – прямое следствие прошлой колониальной политики западных стран.Небензя предостерег, что объявить виноватыми в конфликтах выбросы парниковых газов, "а еще - Солнце и Луну" не получится, как не выйдет и переложить ответственность на развивающиеся страны.
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в мире, сша, оон, ирландия, совет безопасности оон, василий небензя, россия
01:28 14.12.2021 (обновлено: 01:50 14.12.2021)
 
Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату

Запад в СБ ООН выразил разочарование применением Россией вето на резолюцию по климату

© Flickr МИД России / Перейти в фотобанкСБ ООН
СБ ООН
© Flickr МИД России
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ООН, 14 дек - РИА Новости. Страны Запада в СБ ООН выразили разочарование в связи с тем, что Россия наложила вето на проект резолюции Ирландии и Нигера по климату и безопасности.
РФ в понедельник наложила вето на ирландско-нигерский проект резолюции, который призывал политические и миротворческие миссии учитывать в своей деятельности и оценках негативное воздействие климатических изменений на конфликты. Против этого проекта также проголосовала Индия. Китай при голосовании воздержался.
Объясняя, почему Москва выступила против ирландско-нигерского проекта, постпред РФ Василий Небензя заявил, что Россия возражает против создания нового направления работы Совета Безопасности, которое утверждало бы "автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научную и социально-экономическую проблему в политический вопрос". По его словам, попытки представить изменения климата как угрозу международной безопасности уводят внимание Совбеза в сторону от истинных, коренных причин конфликтов.
Как заявил на заседании СБ ООН постпред Ирландии при ООН Джеральдин Берн Нейсон, принятие этой резолюции было бы первым шажком, который позволил бы Совету и Секретариату ООН четче понимать последствия связанных с климатом рисков для безопасности.
"Вместо этого мы упустили возможность действия и отвернулись от реалий мира, в котором мы живем. Позиция Ирландии ясна – вето является анахронизмом. Мы сожалеем в связи с применением вето при любых обстоятельствах. И мы очень сожалеем, что оно было применено сегодня", - заявила она.
По ее словам, сегодняшний день является еще одним напоминанием, что Совет Безопасности нуждается в реформе. Она добавила, что Ирландия продолжит продвигать "мощный подход к теме климата и безопасности в повестке Совбеза".
В свою очередь постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что, "наложив вето на эту резолюцию, Россия не позволила самому важному органу мира по поддержанию международного мира и безопасности предпринять небольшой, практический и необходимый шаг по борьбе с последствиями изменения климата". Она назвала климатический кризис кризисом безопасности.
"Поэтому я должна сказать, что мы разочарованы тем, что Россия помешала Совету предпринять этот важный шаг по борьбе с последствиями климатического кризиса", - добавила она.
Постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд также отметила, что Лондон сожалеет по поводу результатов голосования.
"Мы приветствуем шаги, предпринятые всеми членами Совета и государствами-членами по борьбе с изменением климата. Но за словами должны следовать действия. Совет Безопасности может сыграть здесь свою роль. Хорошим началом было бы более частое информирование о связях между климатом и безопасностью", - добавила она.
"Изменение климата - это угроза для всех нас. Последствия бездействия будут катастрофическими. Мы должны действовать сейчас", - указала постпред.
В свою очередь Небензя заявил, что отвлекать внимание от истинных причин вооруженных конфликтов "удобно тем государствам, которые активно способствовали возникновению таких конфликтов или вели военные действия в обход мандата СБ, или же просто не желают оказывать необходимую практическую помощь развитию нуждающихся стран".
Он указал и на то, что бедственное положение многих наиболее уязвимых в климатическом плане государств – прямое следствие прошлой колониальной политики западных стран.
Небензя предостерег, что объявить виноватыми в конфликтах выбросы парниковых газов, "а еще - Солнце и Луну" не получится, как не выйдет и переложить ответственность на развивающиеся страны.
СБ ООН голосует за принятие резолюции - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 18:33
Россия применила в СБ ООН вето к резолюции о связи климата и конфликтов
 
В миреСШАООНИрландияСовет Безопасности ООНВасилий НебензяРоссия
 
 
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