https://ria.ru/20211214/rakety-1763754535.html

Белый дом высказался о возможности размещения РСМД в Европе

Белый дом высказался о возможности размещения РСМД в Европе - РИА Новости, 15.12.2021

Белый дом высказался о возможности размещения РСМД в Европе

Белый дом считает, что в настоящий момент “не время” для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, поскольку это, по мнению США,... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-14T22:51

2021-12-14T22:51

2021-12-15T00:00

сша

европа

договор о рсмд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148653/32/1486533294_0:0:5640:3174_1920x0_80_0_0_8e1f24e5d9a92906c476760b7df2f155.jpg

ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Белый дом считает, что в настоящий момент “не время” для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, поскольку это, по мнению США, противоречит деэскалации и дипломатии.“НАТО - оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров. Мы говорили о важности деэскалации и дипломатии. Сейчас не время для шагов в противоположном направлении”, - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на вопрос, как США расценивают заявления российской стороны о возможности появления российских РСМД в Европе.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. По его словам, в случае очередного витка конфронтации могут появиться подобные средства со стороны Москвы.В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019 года.Президент РФ Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе после выхода США из Договора о РСМД. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части РФ ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают приемлемым предложение России о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе после прекращения действия соответствующего договора.

https://ria.ru/20211209/vooruzhenie-1762920125.html

https://ria.ru/20211118/ryabkov-1759719447.html

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, европа, договор о рсмд