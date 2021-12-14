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Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье
Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2021
Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе создадут 60-70 тысяч рабочих мест - это хорошая цифра. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:36
2021-12-14T12:36
2021-12-14T12:41
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе создадут 60-70 тысяч рабочих мест - это хорошая цифра.По его словам, каждый регион хочет видеть у себя новых инвесторов."Порядка четырехсот проектов сегодня реализуется - это фабрики, заводы, предприятия ... Мы всегда рады инвесторам", - сказал Воробьев.
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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев