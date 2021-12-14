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Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье

Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье - РИА Новости, 14.12.2021

Андрей Воробьев: более 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе создадут 60-70 тысяч рабочих мест - это хорошая цифра. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:36

2021-12-14T12:36

2021-12-14T12:41

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе создадут 60-70 тысяч рабочих мест - это хорошая цифра.По его словам, каждый регион хочет видеть у себя новых инвесторов."Порядка четырехсот проектов сегодня реализуется - это фабрики, заводы, предприятия ... Мы всегда рады инвесторам", - сказал Воробьев.

https://na.ria.ru/20211213/pedagog-1763517889.html

московская область (подмосковье)

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экономика, московская область (подмосковье), андрей воробьев