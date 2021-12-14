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Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 14.12.2021
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу о введении QR-кодов в общественных местах. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:51
2021-12-14T20:51
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госдума рф
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.В обсуждении к первому чтению участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле и медицинского сообщества.Депутаты планируют рассмотреть законопроект 16 декабря. В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать проект закона о введении цифровых сертификатов на транспорте, его отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.В Кремле, поясняя решение Думы, подчеркнули, что приоритет для главы государства — интересы людей.Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
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общество, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
19:51 14.12.2021 (обновлено: 20:51 14.12.2021)
 
Комитет Госдумы одобрил проект о QR-кодах в общественных местах

Комитет Госдумы по безопасности одобрил к I чтению проект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкСотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир
Сотрудница Международного аэропорта Хабаровск имени Г. И. Невельского проверяет QR-код пассажир - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Переверзев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.
В обсуждении к первому чтению участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также представители комитетов по охране здоровья, обороне, промышленности и торговле и медицинского сообщества.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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Путин призвал не вводить QR-коды в транспорте до Нового года
Депутаты планируют рассмотреть законопроект 16 декабря.
В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать проект закона о введении цифровых сертификатов на транспорте, его отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.
В Кремле, поясняя решение Думы, подчеркнули, что приоритет для главы государства — интересы людей.
Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые документы смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения сертификаты потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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