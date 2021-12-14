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QR-коды после вакцинации сохранят срок действия, заявил Собянин

QR-коды после вакцинации сохранят срок действия, заявил Собянин - РИА Новости, 14.12.2021

QR-коды после вакцинации сохранят срок действия, заявил Собянин

Московские QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:48

2021-12-14T16:48

2021-12-14T16:56

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Московские QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года, сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин."QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года", - сообщил мэр.

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