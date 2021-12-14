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Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах - РИА Новости, 14.12.2021

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект о QR-кодах

Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:33

2021-12-14T11:33

2021-12-14T11:53

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Комитет-соисполнитель Госдумы по охране здоровья поддерживает законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении, текст документа опубликован в думской электронной базе данных."Комитет Государственной Думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении", - говорится в документе.Члены комитета напомнили, что введение сертификатов о вакцинации - это временный инструмент для предотвращения распространения коронавируса в стране.Также депутаты полагают, что наличие у граждан, не обратившихся за медицинской помощью, определенного количества антител, достаточного для обеспечения их безопасности, может учитываться и сопровождаться выдачей им соответствующих сертификатов.Комитет отмечает, что необходимо путем подготовки соответствующих нормативных правовых актов и технической составляющей организовать стабильное взаимодействие всех организаций при использовании сертификатов о вакцинации и QR-кодов, а также высокую степень защиты информации и своевременную ее передачу из медицинских организаций, особенно при передаче сведений о военнослужащих и приравненных к ним гражданам.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводились на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.Однако в понедельник Володин сообщил, что проект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, что связано с результатом диалога Госдумы с кабмином и мнениями регионов и россиян. Позднее Совет Думы одобрил такое решение.

https://ria.ru/20211213/qr-kody-1763505247.html

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