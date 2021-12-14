https://ria.ru/20211214/putin-1763709572.html
Путин обсудил с Макроном обстановку на белорусской границе
Путин обсудил с Макроном обстановку на белорусской границе - РИА Новости, 14.12.2021
Путин обсудил с Макроном обстановку на белорусской границе
Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона на нарушения Польшей и Прибалтикой международных обязательств по защите... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:34
2021-12-14T17:34
2021-12-14T17:46
белоруссия
франция
владимир путин
эммануэль макрон
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание президента Франции Эммануэля Макрона на нарушения Польшей и Прибалтикой международных обязательств по защите прав беженцев на границе с Белоруссией, сообщает пресс-служба Кремля."Обращено внимание на нарушения Польшей и государствами Прибалтики международных обязательств по защите прав беженцев и необходимость урегулирования миграционного кризиса в соответствии с нормами гуманитарного права. Выражена надежда, что проблема с мигрантами на границе в ближайшее время будет полностью снята с повестки дня", - говорится в сообщении.Президент России также высказался в пользу обсуждения проблем на границе Белоруссии через прямые контакты ЕС с Минском."В связи с поднятым Эммануэлем Макроном вопросом об обстановке на границах Белоруссии со странами ЕС Президент России высказался в пользу обсуждения возникших проблем в прямых контактах представителей членов Евросоюза с Минском", - сообщила пресс-служба Кремля.На границе Белоруссии и Польши осенью скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211214/nelegaly-1763653657.html
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белоруссия, франция, владимир путин, эммануэль макрон
17:34 14.12.2021 (обновлено: 17:46 14.12.2021)
Путин обсудил с Макроном обстановку на белорусской границе
Президент Путин обсудил с главой Франции Макроном обстановку на белорусской границе