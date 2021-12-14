https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763684387.html

РИА Новости Туризм получило премию "Путеводная звезда"

РИА Новости Туризм получило премию "Путеводная звезда" - РИА Новости, 14.12.2021

РИА Новости Туризм получило премию "Путеводная звезда"

В Москве во МХАТе имени Горького состоялось вручение премии "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и туристической индустрии... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T21:19

2021-12-14T21:19

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Москве во МХАТе имени Горького состоялось вручение премии "Путеводная звезда", которой отмечают лучших представителей гостиничной и туристической индустрии столицы.РИА Новости Туризм в номинации "Москва в медиа" обошло четырех сильных конкурентов — Time Out Москва, Интерфакс-Туризм, KudaGo, Афиша Daily.Конкурсанты боролись за победу в 18 основных и двух дополнительных соревнованиях."Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов были отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определили москвичи", — сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.В этом году появились новые номинации: "Ресторан русской кухни", "Московская кондитерская", "Московский гастромаркет", "Москва в радиоэфире" и специальная номинация от туристического сервиса Russpass "Стартап года".Специальные призы вручили в двух дополнительных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма.Лучшей гостиницей категории пять звезд стал "Балчуг Кемпински". В конкурсе четырехзвездочных отелей победил "Мариотт Москва Тверская".Среди ресторанов русской кухни лучшим признан "Кафе Пушкинъ".В номинации "Московские впечатления: выставки и музеи" награду получила Третьяковская галерея, где гости могут посетить экспозицию "Илья Репин: известный и неизвестный".Центр "Космонавтика и авиация" ВДНХ выиграл в номинации "Московское гостеприимство: музеи".Лучшим туроператором признан "Мос-Тур".Премия "Путеводная звезда" учреждена правительством Москвы в 1999 году. Ее цель — повышение туристической привлекательности столицы. За звание лучших ежегодно борются отели, туркомпании, гастрономические проекты, городские фестивали, архитектурные объекты и другие. Победителей конкурса выбирают на основе оценок экспертов, рейтингов мировых систем бронирования, отзывов потребителей и результатов голосования москвичей в проекте "Активный гражданин".

https://ria.ru/20211022/moskva-1755770855.html

https://ria.ru/20211002/turizm-1752785043.html

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