https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763655200.html

В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы

В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы - РИА Новости, 14.12.2021

В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы

Наибольший спрос на железнодорожные билеты в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, среди самых популярных РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:57

2021-12-14T13:57

2021-12-14T13:57

туризм

ржд

федеральная пассажирская компания

новый год

новости - туризм

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наибольший спрос на железнодорожные билеты в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, среди самых популярных городов для путешествий - Адлер, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД)."Наиболее популярными направлениями для путешествий на поезде стали Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Самара. Пассажиры также активно раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую, Архангельскую область", - рассказали в компании.Уже сейчас пассажиры активно планируют поездки из столицы в регионы перед новогодними праздниками, из регионов - в канун их окончания, отметили в ФПК. Как показывает спрос, пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.В ФПК напомнили, что на фоне высокого спроса в период новогодних и рождественских каникул назначено более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. Из Петербурга - в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк "Рускеала".Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование туристических поездов ("Зимняя сказка", "В Карелию", "Величие Севера", поезд "Сочи"), подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html

https://ria.ru/20211212/poezd-1763331302.html

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ржд, федеральная пассажирская компания, новый год, новости - туризм