Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/puteshestviya-1763655200.html
В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы
В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы - РИА Новости, 14.12.2021
В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы
Наибольший спрос на железнодорожные билеты в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, среди самых популярных РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:57
2021-12-14T13:57
туризм
ржд
федеральная пассажирская компания
новый год
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/06/1510590681_0:489:4929:3261_1920x0_80_0_0_33008343c11db8a9530226665396074b.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наибольший спрос на железнодорожные билеты в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, среди самых популярных городов для путешествий - Адлер, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД)."Наиболее популярными направлениями для путешествий на поезде стали Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Самара. Пассажиры также активно раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую, Архангельскую область", - рассказали в компании.Уже сейчас пассажиры активно планируют поездки из столицы в регионы перед новогодними праздниками, из регионов - в канун их окончания, отметили в ФПК. Как показывает спрос, пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.В ФПК напомнили, что на фоне высокого спроса в период новогодних и рождественских каникул назначено более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. Из Петербурга - в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк "Рускеала".Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование туристических поездов ("Зимняя сказка", "В Карелию", "Величие Севера", поезд "Сочи"), подчеркнули в компании.
https://ria.ru/20211207/zapolyare-1762386272.html
https://ria.ru/20211212/poezd-1763331302.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151059/06/1510590681_0:0:4373:3280_1920x0_80_0_0_5606a3bcc6530899b13a9d7d503de446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ржд, федеральная пассажирская компания, новый год, новости - туризм
13:57 14.12.2021
 
В РЖД назвали направления для путешествий поездом в зимние каникулы

В РЖД назвали самые популярные направления для путешествий поездом в зимние каникулы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд дальнего следования на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наибольший спрос на железнодорожные билеты в период зимних каникул фиксируется 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года, среди самых популярных городов для путешествий - Адлер, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).
"Наиболее популярными направлениями для путешествий на поезде стали Адлер, Санкт-Петербург, Казань, Брянск, Белгород, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Самара. Пассажиры также активно раскупают билеты в Саратовскую, Мурманскую, Архангельскую область", - рассказали в компании.
Скалы в Териберке - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 08:00Туризм
"Левиафан", Коко Шанель, ежи и Аврора: зачем зимой ехать в Заполярье
Уже сейчас пассажиры активно планируют поездки из столицы в регионы перед новогодними праздниками, из регионов - в канун их окончания, отметили в ФПК. Как показывает спрос, пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.
В ФПК напомнили, что на фоне высокого спроса в период новогодних и рождественских каникул назначено более 500 дополнительных поездов дальнего следования. Они отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города. Из Петербурга - в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк "Рускеала".
Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование туристических поездов ("Зимняя сказка", "В Карелию", "Величие Севера", поезд "Сочи"), подчеркнули в компании.
Скоростной поезд Аллегро Санкт-Петербург - Хельсинки на Финляндском вокзале - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 11:53
Скоростные поезда Санкт-Петербург – Хельсинки возобновили движение
 
ТуризмРЖДФедеральная пассажирская компанияНовый годНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам