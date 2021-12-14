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Названо число туристов, которые хотят отправиться в поездку в автодоме
Названо число туристов, которые хотят отправиться в поездку в автодоме - РИА Новости, 14.12.2021
Названо число туристов, которые хотят отправиться в поездку в автодоме
Три четверти туристов, опрошенных аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и общенациональной ассоциацией Автомототуризма, в РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T10:38
2021-12-14T10:38
2021-12-14T10:38
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Три четверти туристов, опрошенных аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и общенациональной ассоциацией Автомототуризма, в 2021 году задумались о туристических поездках по России на машине или в автодоме.Во время пандемии такой способ путешествий позволяет избежать серьезных ограничений, отметили более половины из 1600 участников исследования.Большинство респондентов (73 процента) хотели бы отправиться в поездку на машине по стране.Среди них каждый третий (29 процентов) опрошенный предпочел бы совершать турпоездки по России на легковом автомобиле. Каждый пятый выбрал бы автодом. Идея использовать внедорожник для путешествий популярна у 19 процентов. Менее перспективный вариант для поездки — мотоцикл, за него проголосовали три процента туристов.
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европа, новости - туризм, туризм, россия, авто, новый год
Названо число туристов, которые хотят отправиться в поездку в автодоме
Каждый пятый россиянин хотел бы отправиться в путешествие в автодоме
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Три четверти туристов, опрошенных аналитическим центром Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) и общенациональной ассоциацией Автомототуризма, в 2021 году задумались о туристических поездках по России на машине или в автодоме.
Во время пандемии такой способ путешествий позволяет избежать серьезных ограничений, отметили более половины из 1600 участников исследования.
Большинство респондентов (73 процента) хотели бы отправиться в поездку на машине по стране.
Среди них каждый третий (29 процентов) опрошенный предпочел бы совершать турпоездки по России на легковом автомобиле. Каждый пятый выбрал бы автодом. Идея использовать внедорожник для путешествий популярна у 19 процентов. Менее перспективный вариант для поездки — мотоцикл, за него проголосовали три процента туристов.