https://ria.ru/20211214/ptsr-test-1763757158.html

Финляндия хочет сократить действие ПЦР-теста для въезжающих

Финляндия хочет сократить действие ПЦР-теста для въезжающих - РИА Новости, 14.12.2021

Финляндия хочет сократить действие ПЦР-теста для въезжающих

Власти Финляндии обсуждают новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан, пересекающих границу страны, рассказала министр по делам семьи и основных... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T23:22

2021-12-14T23:22

2021-12-14T23:22

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек - РИА Новости. Власти Финляндии обсуждают новые ограничения для непривитых от коронавируса граждан, пересекающих границу страны, рассказала министр по делам семьи и основных базовых услуг Криста Киуру.Вакцинированными в Финляндии считаются лица, получившие прививки с использованием препаратов, одобренных ВОЗ или Европейским медицинским регулятором. Российских вакцин среди них нет. В настоящее время в Финляндии действительны для въезда ПЦР-тесты до 72 часов."Мы предложили людям иметь предварительный (ПЦР) тест, действительный менее 48 часов при въезде из-за пределов ЕС-Шенгена. Мы получили отклик на это предложение, и сейчас мы ещё обсуждаем, какой переходный период должен быть принят для этого", - отметила министр в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Она уточнила, что изменения связаны с новым штаммом коронавируса "омикрон".Помимо этого, всем прибывающим будет рекомендовано пройти добровольный, бесплатный тест на коронавирус сразу по возвращении в Финляндию.Третьим шагом предлагается обязательное тестирование на Covid лиц, прибывающих из стран с быстрым распространением заболевания, например, Великобритании, Норвегии и Дании.По данным Национального института здравоохранения и социального развития (THL) на 10 декабря, в Финляндии зарегистрировано 20 случаев заражения штаммом "омикрон".

https://ria.ru/20211210/omikron-shtamm-1763178570.html

https://ria.ru/20211212/poezd-1763331302.html

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норвегия, финляндия, дания, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19