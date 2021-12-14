Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/prosmotry-1763643097.html
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети - РИА Новости, 14.12.2021
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети
Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:15
2021-12-14T14:15
культура
hbo
новости культуры
кино и сериалы
лондон
нью-йорк (город)
сара джессика паркер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763458350_66:0:651:329_1920x0_80_0_0_a1a4e68e93526021009afb11800cb472.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре "Амедиатека", сообщает портал Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на данные видеосервиса. В Бюллетени кинопрокатчика добавляют, что в эти два дня увеличилось число пользователей, подключивших пробный период в "Амедиатеке". К своим ролям в шоу вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот, Дэвид Эйгенберг, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и другие. Ранее из шоу ушла Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.События в новых сериях разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
https://ria.ru/20211210/retsenzii-1763014145.html
https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html
лондон
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763458350_139:0:578:329_1920x0_80_0_0_5d983a6a6434f5e5a02df0bb70a3262b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
hbo, новости культуры, кино и сериалы, лондон, нью-йорк (город), сара джессика паркер
14:15 14.12.2021
 
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети

Продолжение сериала "Секс в большом городе" стало лидером по просмотрам в "Амедиатеке"

© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "И просто так"
Кадр из сериала И просто так
© Home Box Office (HBO) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре "Амедиатека", сообщает портал Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на данные видеосервиса.

"Проект "И просто так..." занял первое место по количеству просмотров в "Амедиатеке" с 10 по 11 декабря. Первые эпизоды сериала посмотрели 63 процента всех пользователей онлайн-сервиса в данный период", — говорится на сайте.

В Бюллетени кинопрокатчика добавляют, что в эти два дня увеличилось число пользователей, подключивших пробный период в "Амедиатеке".

"В онлайн-кинотеатре было активировано на 1200 процентов больше пробных периодов, чем за предыдущие выходные, с 3 по 4 декабря", — отмечают на портале, подчеркнув, что 80 процентов зрителей смотрело "И просто так...".

К своим ролям в шоу вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот, Дэвид Эйгенберг, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и другие. Ранее из шоу ушла Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.
Кадр из сериала And Just Like That...
10 декабря, 11:48Культура
За что критики ругают и хвалят продолжение "Секса в большом городе"
События в новых сериях разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.
Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
Кадр из сериала Эмили в Париже
Вчера, 08:00Культура
Сериалы декабря: Саманта в Лондоне, Эмили в Париже, а Геральт ищет ответы
 
КультураHBOНовости культурыКино и сериалыЛондонНью-Йорк (город)Сара Джессика Паркер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
01:00СМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам
Лента новостейМолния
ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригадыСМИ: Иран и МАГАТЭ достигли прогресса на переговорах по атомным объектам