https://ria.ru/20211214/prosmotry-1763643097.html
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети - РИА Новости, 14.12.2021
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети
Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:15
2021-12-14T14:15
2021-12-14T14:15
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре "Амедиатека", сообщает портал Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на данные видеосервиса. В Бюллетени кинопрокатчика добавляют, что в эти два дня увеличилось число пользователей, подключивших пробный период в "Амедиатеке". К своим ролям в шоу вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот, Дэвид Эйгенберг, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и другие. Ранее из шоу ушла Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.События в новых сериях разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.
https://ria.ru/20211210/retsenzii-1763014145.html
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hbo, новости культуры, кино и сериалы, лондон, нью-йорк (город), сара джессика паркер
Сериал "И просто так..." стал лидером по просмотрам в Сети
Продолжение сериала "Секс в большом городе" стало лидером по просмотрам в "Амедиатеке"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Продолжение сериала "Секс в большом городе", получившее название "И просто так...", заняло первое место по количеству просмотров в онлайн-кинотеатре "Амедиатека", сообщает
портал Бюллетень кинопрокатчика со ссылкой на данные видеосервиса.
"Проект "И просто так..." занял первое место по количеству просмотров в "Амедиатеке" с 10 по 11 декабря. Первые эпизоды сериала посмотрели 63 процента всех пользователей онлайн-сервиса в данный период", — говорится на сайте.
В Бюллетени кинопрокатчика добавляют, что в эти два дня увеличилось число пользователей, подключивших пробный период в "Амедиатеке".
"В онлайн-кинотеатре было активировано на 1200 процентов больше пробных периодов, чем за предыдущие выходные, с 3 по 4 декабря", — отмечают на портале, подчеркнув, что 80 процентов зрителей смотрело "И просто так...".
К своим ролям в шоу вновь вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот, Дэвид Эйгенберг, Марио Кантоне, Эван Хэндлер и другие. Ранее из шоу ушла Ким Кэтролл — исполнительницы роли Саманты. Актриса отказалась сниматься в продолжении после разногласий с Сарой Джессикой Паркер.
События в новых сериях разворачиваются через 11 лет после финала ромкома "Секс в большом городе 2" (2010). Главные героини все еще дружат, причем даже с Самантой (она якобы переехала жить в Лондон). Им за 50, но они по-прежнему активные, обаятельные, сексуальные и готовы покорять Нью-Йорк.
Премьера оригинального проекта вышла на HBO в 1998 году. Всего вышло шесть сезонов. Премьера последнего состоялась в 2004 году. После невероятного успеха телешоу (за эти годы оно получило шесть "Эмми" и восемь "Золотых глобусов" — Прим. ред.) в 2008 году был снят художественный фильм "Секс в большом городе". Он заработал 415 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов.